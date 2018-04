Üle 100 talgu: kes rajab palverada, kes vuntsib kolemaja

Veidi vähem kui kuu aja eest alanud “Teeme ära” talgute registreerimine on saarlaste ja muhulaste seas taas suure hooga käima läinud. Eilelõunase seisuga oli siinpool merd kirjas 107 talgut. Talguid lisandub muidugi aina juurde.

Nagu ikka, on nende hulgas nii traditsioonilisi kodukandi korrastamise talgutöid kui ka hoopis põnevaid ettevõtmisi. Lõu külas asutakse 5. mail ehitama näiteks Katkutaguse ürgse metsa palverada. Talgute eestvedaja on Egon Sepp, kes ütleb, et konkreetsed talgud on mõeldud kõigile inimestele, kes soovivad tulevast palverada kasutada matkamiseks ja mõtisklusteks. Tutvuda saab seal nii ürgse metsa kui ka üleüldse loodusega. “Ilma rajata Katkutagune mets on eksitav,” toonitab Sepp.

Orissaares võetakse ette aga Sadama tänaval asuva kolemaja korrastamine suvise I Land Sound festivali vabatahtlike majutamiseks. Talgute korraldajad toovad välja, et eesmärk on muuta kolemaja nelja korteri eluruumid sobilikuks elamusfestivali vabatahtlikele.

Plaanis on seejuures koristada olmeprügi kõigist korteritest, vahetada katkised aknaklaasid tervete vastu, korrastada trepikäsipuud, lammutada maja seina vastas asuv miniehitis ning festivali külastajate kunstihinge väljendusvõimaluse tarbeks katta maja allserv vineeriga.

Põnevam ettevõtmine on ehk ka Pihtla pritsumaja värvivärskenduskuuri talgud. Sealse talgujuhi Ursula Rahniku sõnul on neil kavas pritsumaja 10. sünnipäevaks maja seinad üle värvida ja kaunistada kihelkonnatriibuga. “Teeme ära” talgupäev on kümnete tuhandete eestimaalaste igakevadine suursündmus, et tulla kokku ja teha üheskoos ära kodupaiga kõige olulisemad tööd. Talgute registreerimine talguveebis algas 15. märtsil ning stardipakettide laialisaatmine ja talguliste kirjapanek said hoo sisse 5. aprillist. Mullu korraldati üle Eesti 2130 talgut, millest võttis osa 52 650 inimest ehk 4% eestimaalastest.

Tänavune aasta on eriline, sest lisaks kevadisele “Teeme ära” talgupäevale toimub sügisel ka Maailmakoristuspäev.