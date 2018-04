Politsei nädalavahetuse ülevaade

Laupäeva õhtul kella viie paiku kutsuti politsei Kuressaare linnas Roomassaare tänaval asuva A ja O kaupluse juurde, kus leiti tänavalt väike tüdruk, kes nuttis ja otsis ema. Patrullil õnnestus lapse isik tuvastada ja ta anti emale üle. “Suured tänusõnad tähelepanelikule naisele, kes last tänaval märkas ja sellest teada andis,” ütles Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.

Kokku vajati politsei abi 12. erineval korral ja neist kaheksa teate puhul, oli üheks põhjuseks alkoholi liigtarvitamisest tekkinud korrarikkumised.

“Heameel on selle üle, et liiklusest ei pidanud kedagi kõrvaldama,” märkis Juhandi, lisades, et üks teade võimalikust joobes mootorsõidukijuhist küll tuli, kuid kontrollida seda juhti ei õnnestunud.