Aiamaa aknalaual ehk Tubase potipõlduri ABC

Talvised kevadilmad rohenäppe ei morjenda. Kui hing ikka ihkab varakevadel tomateid või värsket piparmünti kasvatada, tuleb lihtsalt tubane aiamaa aknalaual sisse seada.





Kuressaares elav Kersti Ränk andis nn aknalauaaiandusele sõrme mõned aastad tagasi ja sealt alates on varakevadeti toas üht-koma-teist kasvatanud.

Kahe väikelapse ema kasvatab praegu erilise hoolega ette tomateid, kurke ja kirsstomateid, et need sobival hetkel kasvuhoonesse edasi kasvama toimetada.

Samas sirgub tal toa päikselisemas nurga ka aroomikas piparmünt. Seega üksnes ettekasvatamisega ta ametis pole, vaid armastatud maitse- ja ravimtaimena tuntud münt ongi valmides kohe nopitav ja tarvitatav.

Kersti tunnistab, et tahtis tegelikult ka füüsaleid kasvatada, kuid pole kuskilt leidnud füüsaliseemneid. “Õnneks on mul üks tuttav, kellel seemneid just üle jääb, seega saan ka neid,” naerab naine.

Tubase potipõllundusega tegi Kersti Ränk algust neli aastat tagasi, kui kolis korterisse, mille juurde kuulus ka maalapp. “Ostsin naabritelt kasvuhoone ka ära ja siis tuli sinna midagi kasvama panna,” kõneleb ta. “Kasvatasin ette tomateid ja kurke, otse kasvuhoonesse panin kasvama veel salati, sibula ja tilli.”

