Jääpurjetajate uhke rekordsõit

1935. aasta märtsis võtsid noored saarlastest jääpurjetajad ette rekordilise matka Kuressaarest Haapsallu, mida pole teadaolevalt hiljem keegi järele teinud. Tänapäeval, tõsi, pole see praamitee tõttu enam ka võimalik.





12. märtsil 1935. aastal kuulus Haapsalu ajalehe Lääne Elu esikülg saarlastele. “Buieriga Kuressaarest Haapsallu” kuulutas kõlav pealkiri. Alapealkirjas mainiti, et kolm kanget Saaremaa noormeest sõitsid 10 tunniga 100 meremiili üle jää.

1935. aasta jääolud olid väga head. Varakevadine aeg oli jääpurjetajate jaoks eriti magus. Ajalehed kirjutasid, et Suures väinas toimib edukalt jäätee ja Suures Katlas toimus üks jääpurjetamise võistlus teise otsa. Liiklus Tori lahes ja Laiamadala all läks suisa nii tihedaks, et niisama jääle uudistama tulnutega juhtus mõnigi õnnetus ja jääpurjetajatel kästi linnaisade poolt veidi kaugemale minna.

Ei tea, kas niisama võidukihutamine muutus kolmele Saaremaa merispordi seltsi liikmele igavaks, kuid noormehed otsustasid ette võtta üsna hulljulge teekonna Kuressaarest Haapsallu. Laupäevasel päeval, 9. märtsil startisid seltsi jungad ehk noorliikmed 18-aastane Vladimir Päärson ja 16-aastane Valent Sääsk koos 20-aastase Konrad Hallikuga Kuressaarest Läänemaa pealinna poole. Sõiduvahendid olid meestel erinevad. Kui Sääsel oli purjepinda 15 ja Päärsonil 17 ruutmeetrit, siis Hallikul vaid 8…

