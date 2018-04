Kagu-Aasiat avastama väikese eelarvega

Reisimisse raha panustamine olevat emotsionaalses perspektiivis tulutoovaim investeering, sest ükski kolmas väljund ei paku nii kirkaid elamusi ja kustumatuid mälestusi.

Nädal-kaks kestvad kuurordikülastused, kus peamine tegevus on basseinipervel kokteilide manustamine ja sotsiaalmeedias tähelepanu saamiseks selfide klõpsimine, ei lähe siin arvesse. Sisukamad ja suuremat väljakutset esitavad reisistiilid ei sobigi kõigile, aga paljude jaoks on takistuseks nii isiklik veendumus kui ka laialt levinud arusaam, et kaugetesse ja eksootilistesse paikadesse reisimine on tavalise Eesti inimese jaoks kulukas ja seetõttu lootusetu ettevõtmine.

Elamusterohke seiklusreis saab aga suurema tõenäosusega alguse just soovist maailma ja ennast avastada, mitte 4–5-kohalisest pangakonto jäägist. Kui sellest areneb tungiv pakitsus südames, on juba lihtsam takistavaid mõttemustreid muuta ning prioriteedid ja eesmärgipüstitused kriitilise pilguga üle vaadata.

Sel teel on paljugi igaühe enda teha, aga loodetavasti on abiks ja tõukeks ka viiele Kagu-Aasia reisile tuginevad kogemused, kuidas minimaalse eelarvega maksimaalne resultaat saavutada.

Kagu-Aasia moodustab suure osa meie planeedist ning seal asuvad Tai, Birma, Laos, Kambodža, Vietnam, Filipiinid, Malaisia ja Indoneesia pakuvad kõik erilisi elamusi igale maitsele ja inimtüübile, kuid pikemateks rännakuteks sobib see maailmanurk ka eestlaste jaoks madala hinnataseme tõttu…

Martin Sepp

