Ma pole mingi pastor, vaid Kõster

Eesti Televisioonis, aga ka teistes telejaamades ühtekokku 38 aastat telerežissöörina töötanud ja nüüd viimaks Saaremaale naasnud Toivo Kõsteril on sageli tulnud seista oma nime õigesti kirjutamise eest, sest enamasti tahetakse seda kirjutada Köster.





Noore mehena leidis Toivo Kõster kord vanaisa paadi registreerimistõendi, mis oli Paldiskis välja antud, ja seal oli perekonnanimi sulaselgelt kirjutatud loogaga ehk Kõster. Ja kuigi ta on alati nii ka öelnud, siis on ikka kiputud kirjutama täppidega Köster.

Kuigi Toivo Kõsteri perekonnanimi kirjutatakse õ-ga, on tema kõnekeeles saarepärane “ö” olnud alati omal kohal. “Kui tulime ühel suvehommikul Ivo Linna autoga Saaremaale ja olime väinatammi peal, siis arutasime seda asja ning tegelikult leidsime sellele ka vastuse,” räägib Toivo Kõster. “Kui mandril öeldakse, et poisid, läheme Tallinnasse palli mängima, siis suu käib kõrvuni, aga me paneme moka otsast – poisid, paneme Talinasse palli mängima. Kõik mõistavad, aga kas see on võib-olla laiskus, ma ei tea.”

Samas on perekonnanime kirjutamine toonud talle ka sõprade poolt kerget lõõpimist, sest kui ühe lapse perekonnanimi on kusagil kirjutatud Kõster ja teisel Köster, siis on küsitud, kumb see sinu oma on. “Õige vastus on ikka, et mõlemad,” märgib Toivo Kõster.

Pedagoogilises instituudis ei tahtnud tema kursuse juhendaja Aksel Küngas anda lavakõne eksami hinnet just sellepärast, et Toivo rääkis Saaremaa keeles. “Ta ikka tagus mul seda murrakut kõvasti välja ja tahtis, et ma räägiks eesti keeles,” meenutab Kõster. “Pidin riigieksamil lugema ühte Tagore armastuspoeemi ja kui ma rääkisin seda asja Saaremaa keeles, siis nad hoidsid komisjonis ikka peast kinni ja kurtsid, et ei saa sulle ju viite panna, mitte kuidagi.”

Ta mäletab, et kui vanasti televisioonis lõputiitreid tehti, siis kirjutati sinna režissöör Toivo Köster valgete täppidega. “Siis ma kraapisin lindile noaotsaga täppide vahele looga peale, sest ma ei ole mingi pastor, vaid ikka Kõster,” selgitab ta…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.