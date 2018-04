Kui 19 kilomeetri pikkune sild üle Kertši väina tänavu valmis saab, on see Euroopa pikim. Samas on see nn Putini sild, mis ühendab Ukrainale kuuluva ja Venemaa poolt ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaare Venemaaga, ajaloo suurim n-ö must ehk ebaseaduslik rajatis.





Nii kirjutas ajakirjanik Michael Winiarski Rootsi päevalehes Dagens Nyheter (DN) ilmunud pikemas reportaažis.

Reportaaži alguses vestleb ajakirjanik kohalike elanikega. 80-aastane Nadežda Fjodorovna tundub üpriski rahulolev. Vanaproua ootab oma sõnul igatsusega, mil füüsiliselt, majanduslikult ja psühholoogiliselt isoleeritud Krimm saab lõpuks silla, mis ühendab poolsaare Venemaaga. Autotee on kavas avada juba sel, raudtee aga järgmisel aastal.

“Loomulikult olen ma väga rõõmus. Praegu on mul väga keeruline jõuda sugulaste juurde, kes elavad teisel pool väina Tamani poolsaarel. Selleks tuleb seista pikkades järjekordades ja osta kallid praamipiletid. Kui aga avatakse silda mööda kulgev maantee, siis võin ma sinna sõita kasvõi taksoga,” ütleb Nadežda Fjodorovna.

Katkenud ühendus



DN kirjutab, et Nadežda on üks mitmest miljonist Krimmi elanikust, kes varem said rahulikult sõita poolsaarele ja tagasi. See võimalus võeti neilt neli aastat tagasi.

Nadežda Fjodorovna ei soovi laskuda vaidlustesse Krimmi Venemaa koosseisu lülitamise üle. “Ei, see kõik on ju poliitika, ehkki minu arvates pidanuks seda konflikti veidi teistmoodi lahendama,” räägib ta. “Mina olen ukrainlanna, minu perekond on pärit Poltaavast. Mitmed minu sugulased elavad praegu Ukrainas, Kasahstanis ja Venemaal. Krimmi tulin ma elama juba 1956. aastal. Kuid toona olime me ju kõik suurepärastes sõprussuhetes…”

