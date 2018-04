JUHTKIRI: Kitlikandjate põlvkond

“Hea, et tänapäeval enam kitleid ei kanta,” kuulutas üks meesterahvas pärast nõukaaegsetel arhiivimaterjalidel põhineva saate vaatamist. “Inetumat riietust annab välja mõelda!”

“Ei olnud see inetu midagi, see-eest mugav ja praktiline!” vaidles vastu tema põlvkonnakaaslane, ise kunagi kitlit kandnud naine. See oli pealtkuuldud vestlus tõsielust.

Kunagine ülipopulaarne kittel oli nõukogude naiste univorm, mida kanti nii tööl (müüjad, juuksurid, meditsiinitöötajad) kui ka kodus. See oli rõivaese, mille emad endale kodus ise “leti alt” saadud kangast õmblesid ja mida koolitüdrukuid käsitöötundides õmblema pandi. Ilus või inetu, ei hakka me siin kitlile hinnangut andma. Eks ilu ole vaataja silmades. Pealegi – see, mida kauniks peetakse, muutub ajas. Paistab aga, et vahepeal mitmeks aastakümneks põlu alla sattunud kittelkleit on taas hinnas. Moelavadel ja trendikamate naiste seljas vähemalt.

Seda aga, millised nägid välja nõukaaegsed kitlid, saab igaüks ise kaeda Saaremaa kaubamajas. Oma silm on kuningas.