Kihelkonna osavallakogu teeb Saaremaa vallale ettepaneku anda muinsuskaitsealune Papissaare munakivitee üle vallalt riigile.



Kihelkonna osavallakogu esimees Karl Teär ütles, et kehvas seisukorras tee kordategemine läheb muinsuskaitsenõuete tõttu omavalitsusele väga kalliks, mistõttu oli tee riigile üleandmine päevakorras juba 2014. aastal. Tee võiks riigile kuuluda ka seetõttu, et tee ühes otsas asub riigi äriühingule kuuluv sadam, mille kaudu toimub ühendusepidamine Vilsandi saarega.

Teär märkis, et munakiviteest on mügarikud väljas ja need võivad lõhkuda autodel karteri. Tema sõnul on munakiviteele seatud maanteeameti nõudmisel 50 km/h kiirusepiirang.

Saaremaa vallavalitsuse teede peaspetsialist Enno Reis ütles, et Papissaare munakivitee seisukord on väga halb. Kõige lihtsam oleks munakivitee kruusaga ära katta ja teha sellest kruusatee, aga seda ei luba muinsuskaitse.

Teine võimalus on kõik kivid ükshaaval üles võtta, tee alus korda teha ja kivid ükshaaval tagasi lappida, aga see on lihtsalt väga kulukas ja ebatõenäoline variant, rääkis Enno Reis.

Reisi sõnul võiks kõne alla tulla selline variant, kus munakivitee ühte äärde rajatakse kruuskattega osa, mida oleks võimalik kasutada autot lõhkumata. Midagi taolist on Reisi sõnutsi üritatud seal ka praegu.

1914. aastal Kihelkonna alevi ja Papissaare sadama vahele ehitatud 3,1 km pikkune munakivitee rajati kunagise lennusadama vesilennukite angaari relvastuse transportimiseks.