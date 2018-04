Kiiresti tulnud kevadsoe tekitas eile Roomassaare ja Kuressaare ilmajaamas olukorra, kus teineteisest 5 kilomeetri kaugusel asetsevate jaamade temperatuurierinevus oli pea 10 soojakraadi. See on nähtus, mille üle avalikkus nurises pikki aastaid, enne kui Kuressaare linnavalitsus eelmisel aastal linna jaama paigaldas.

Kui öösel olid temperatuurid sarnased, siis päeva peale hakkas linnas majade vahel oleva ilmajaama näit tõusma kiiremini kui Roomassaares mere ääres asuva jaama näit. Keskpäeval oli Kuressaares 6 kraadi soojem ja kell 15 koguni 9,7 kraadi. Nimelt näitas linna termomeeter siis 15,5 ja Roomassaare oma 5,8 kraadi. Veel aastapäevad tagasi kajastati üle-eestilistes ilmateadetes jahedamat temperatuurinäitu Kuressaare temperatuuri pähe.

Külli Loodla riigi ilmateenistuse ilmavaatluste osakonnast kinnitas, et praegu on aeg, kus temperatuurid on tõesti väga erinevad. “Meri on alles külm ning kagutuul toob merelt jahedat õhku juurde,” selgitas ta. “Lisaks mõjutavad linnas temperatuuri siiski ka lähiümbrus, nii majad kui ka tänavad ja parklad. Seda vaatamata hoolikalt ja võimalikult väheste mõjudega valitud kohale.”

Loodla ütles, et kui meri hakkab soojemaks minema, ühtlustuvad ka temperatuurid.

Koostöös keskkonnaagentuuriga Tehnika tänavale eelmisel aastal paigaldatud õhutemperatuuri ja õhuniiskust mõõtev ilmajaam läks maksma 9000 eurot, millest enamik saadi riigieelarvest.

Linna omaosaluseks kujunes paar tuhat eurot.