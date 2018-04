Ott Tänak tõusis Korsika teise kohaga üldarvestuse kolmandaks

Nädalavahetusel Korsikal sõidetud autoralli MM-sarja neljanda etapi võitis kodupubliku ees Ford Fiestaga sõitev prantslane Sebastien Ogier, kellele järgnesid Ott Tänak Toyotal ja belglane Thierry Neuville Hyundail. Saarlane tõusis kokkuvõttes kolmandaks.





Ott Tänak märkis, et kokkuvõttes oli väga meeldiv nädalavahetus. “Seni oli Korsika võistlus, mida ma eriti ei nautinud,” tunnistas varem WRC autoga Korsikal 10. ja 11. koha väljasõitnud Tänak, lisades, et tal on varasematel rallidel alati probleeme olnud. “Sel aastal ma töötasin väga tõsiselt, et olla lõpuni konkurentsis. Me ei surunud hetkekski välja maksimumi, kuid olime alati heas rütmis. Pikimal katsel tegin tõeliselt puhta sõidu ja püüdsin olla maksimumi lähedal ning paistab, et see tasus end ära.”

Tänak ütles, et punktikatsel ta riske ei võtnud. “Tahtsin olla kindel, et finišeerime teisena, mis oli väga tähtis. Minu esimene puhtalt asfaldil Toyotaga ja olen selle üle õnnelik.”

Korsika rallil kolm katsevõitu saanud Ott Tänak tõusis kõigi aegade edetabelis Markko Märtini kõrvale, mõlemad on nüüd teeninud autoralli MM-sarjas võrdselt katsevõite.

Portaali ewrc-results.com toimetavas kõigi aegade edetabelis jagavad eestlased nüüd 33. kohta, olles mõlemad kogunud täpselt 98 katsevõitu.

Üldseis pärast Korsika rallit: 1. Sébastien Ogier 84; 2. Thierry Neuville 67; 3. Ott Tänak 45; 4. Andreas Mikkelsen 41; 5. Kris Meeke 36; 6. Esapekka Lappi 36; 7. Jari-Matti Latvala 31; 8. Dani Sordo 30; 9. Craig Breen 20; 10. Elfyn Evans 18 punkti.

Ken Torn saavutas Korsikal eesmärgi



JWRC arvestuses Korsika teedel sõitnud Ken Torn ja Ken Järveoja kaotasid võitjale, prantslasele Jean-Baptiste Franceschile 6.37,8 ja said kuuenda koha, kuid saavutasid oma eesmärgi.

“Korsika ralli on selleks korraks selja taga ja tegu oli meie jaoks elu esimese asfaldiralliga,” rääkis Ken Torn. “Teadsime, et see saab olema väga keeruline, kuna varasem kokkupuude selliste oludega puudus. Ralli viimane päev sujus võrreldes eelmise kahe päevaga meie jaoks väga hästi. Iga kilomeetriga proovisin midagi uut ning üritasin sõidujoont parandada ja kiirust kasvatada.

Kui õiged sõiduvõtted kätte saab, siis on see pinnas vägagi nauditav.”

Torni sõnul seati ralli alguses endale eesmärgiks kõik katsed lõpuni sõita, koguda niipalju infot ja kogemusi kui vähegi võimalik ning tekitada endale arusaam, mida asfaldil sõitmine endast kujutab. “Lõppkokkuvõttes sai eesmärk rohkem kui täidetud ja tulevikuks võtame siit kaasa väga hea kogemuste pagasi, millele toetudes saab hakata arendama kiirust ja stabiilsust, et võidelda tulevikus juba poodiumikohtade eest,” märkis noor rallipiloot.

Järgmine ralli toimub Portugalis, kus pinnaseks on kruus, ning see peaks olema rallipaarile palju tuttavam ja kodusem.

Tabeliliider on kahe etapi järel Dennis Rådström, kel kogutud 46 punkti. Praeguseks 12 punkti teeninud Ken Torn asub punktitabelis seitsmendal kohal.