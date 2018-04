Läinud nädalal osales MTÜ Visit Saaremaa Moskvas ja Peterburis EAS-i turismiarenduskeskuse korraldatud seminaridel. Samuti käidi Nevski prospektil asuvas muuseumis.





Turismispetsialist Kati Ausi sõnul oli Moskva seminarile kutsutud ligi 90 Vene reisikorraldajat ja ajakirjanikku, kellele esinesid ettekannetega Eesti erinevate piirkondade esindajad. “Pärast ettekandeid said osalejad piirkondade esindajatega otse suhelda ja küsimusi esitada,” märkis Aus. Huvi tunti tema sõnul Saaremaa spaade, looduse ja matkaradade vastu. Uuriti ka, kas Saaremaal metsas seenel käiakse ning palju päriti tervisliku toitumise kohta.

Turismiseminar toimus ka Peterburis ning sinna oli kutse saanud 160 reisikorraldajat ja ajakirjanikku. “Peterburis oldi Saaremaast palju teadlikumad kui Moskvas,” nentis Aus, lisades, et seal ei olnud vaja seletada, et Saaremaa on Eesti suurim saar. “Peterburis oli vaid vaja julgustada, et Saaremaale saab Tallinnast lennuki ja bussiga,” sõnas turismispetsialist.

Ühtlasi toimus Peterburi Jaani kirikus Lääne-Eesti kuurortlinnade ja Eesti Kontserdi vastuvõtt Peterburi ajakirjanikele, reisikorraldajatele ja Eesti sõpradele. Sellel üritusel esinesid ettekannetega Haapsalu, Pärnu ja Kuressaare esindajad ning Eesti Kontsert. Kuressaare osales üritusel kolmandat korda.

Kuressaaret ja Saaremaad esindasid Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro, vallavanem Madis Kallas ja abivallavanem Helle Kahm. Ettevõtjaid esindasid Terje Nepper ja Heldur Allese. Saaremaa ettekande olid koostanud ajakirjanik Tõnis Kipper ja Kati Aus.

Saaremaa delegatsioon kohtus ka Carl Bulla fondi presidendi Valentin Elbekiga, tänu kellele avatakse Sõrves Iidel Carl Bulla muuseum.

“Härra Elbek pakkus meile võimalust panna Saaremaa reklaam üles Carl Bulla muuseumis Peterburis Nevski prospektil, mille ka lahkesti vastu võtsime,” rääkis Kati Aus.