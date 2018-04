Postkasti asemel kerkis postkastimaja

Abruka saarel võivad elanikud tänu tublile postiljonile olla kindlad, et nende post jõuab kohale ka siis, kui maja ees pole postkastigi. Üks abrukalane otsustas oma talu siiski postkastiga varustada, ja üsna erilisega.



Varem suvesaarlane ja nüüd lapsega Abruka saarel Tani-Peetril isapuhkust veetev Kuldar Alles rääkis, et Abrukal on postkastile talu nime ja aadressi kinnitamine üsna mõttetu, sest saare postiljon teab täpselt, millise talu postkastiga tegu. Seda enam, et Tani-Peetri postkast on välimuselt ja isegi materjalidelt identne sealsete hoonetega. “Abrukal on minu arusaamist mööda juba pikki aastaid üks postiljon ja siin jõuab post alati kohale, isegi kui pole postkasti, sest meil on nii tubli postiljon,” kiitis Alles.

Oma taluhoonete väikest venda meenutava postkasti pani Kuldar Alles püsti sel talvel. “Enne seda polnud mul üldse kirjakasti. Kunagi ammu oli selle koha peal talu, aga sellest ei ole suurt midagi säilinud ning nüüd ehitan ma endale sinna uuesti elamist. Varem tõi postiljon vajaliku kraami lihtsalt ukse taha.”

Natuke nuputamist, saagimist ja värvimist ning piisas vaid ühest päevast, et uus ja eriline postkast paika saaks ning visuaalselt ei ole kahtlustki, et postkast sobib Abruka miljöösse nagu rusikas silmaauku.

MTÜ Saaremaailm kuulutas koostöös Saaremaa muuseumi, Saarte Hääle ja Omnivaga välja konkursi “Saaremaailma kõige kenam postkast 2018”, kuhu on osalema oodatud kõik Saaremaa vallas asuvad postkastid. Oma eriliste või silmatorkavate postkastidega võivad osaleda ka ühistud.

Fotosid võib saata 14. maini ümbrikus või digitaalselt koos kontaktandmetega aadressil kristina.kretova@saartehaal.ee. Kõik fotod saavad lehes nähtavaks, hinnatavaks ja võitja kuulutatakse välja 26. mail Kuressaare tänavafestivalil.