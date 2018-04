Ruhnu maratoni patroon on Raio Piiroja

2. juunil korraldatakse Ruhnus esmakordselt maraton, mille patroon on endine jalgpallikoondislane Raio Piiroja.



Maraton on pühendatud kahele sünnipäevale – Eesti Vabariigi 100-ndale ja Liise talu 20-ndale. Joostakse kolmel distantsil: 42,2; 21,1 ja 10,9 kilomeetrit. Pisematel on võimalus osaleda lastejooksul.

Laupäeval jooksmiseks tuleb Ruhnu sõita reedel ja mandrile tagasi saab alles pühapäeval. Seepärast on lisaks jooksule ette valmistatud sisukas saarega tutvumise programm. Avatud on muuseum, kirikud, tuletorn, mereäär ja mets.

Näidatakse Ruhnu filmi ja giid Andre räägib saarest lähemalt, esineb ka ansambel Justament. Kõigi osalejatega üheskoos plaanitakse Ruhnule kingitus teha – istutada äsjarenoveeritud Ruhnu koolile talgute korras viljapuuaed.