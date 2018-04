SAARLASED JÄID SILMA…

… oma maitseka ja isikupärase aia- ja kodukaunistamise oskusega. Ja üldse mitte esimest korda. Ajakirja Kodukiri konkurss on toonud saarlastele tunnustust varemgi. Konkurss Aasta Kodu toimus juba 21. korda.



Saare maakonna Kauni Kodu komisjoni esindaja Reet Viira märkis, et selline järjepidevus teebki selle konkursi eriliseks ja tunnustused eriti hinnatuks.

“Lisaks professionaalne korraldus. Sellel konkursil on au osaleda! See ajakirja Kodukiri konkurss on aidanud välja tuua Eesti kodude ja aedade parimad pärlid. Meil on tõesti juba nagu hea traditsioon sellelt konkursilt mõni auhind saarele tuua. Pole põhjust ka seda kahtlustada, et meil oleks otsustajate hulgas mõjutatud isikuid. Žüriid ei ole võimalik kuidagi mõjutada, žürii on nagu vankumatu tinasõdur, läheb ikka oma teed. Meilt lähevad lihtsalt head aiad võistlema. Kandidaate saavad esitada kõik,” rääkis Viira.

“Vaadates maailmas ringi, vaadates Eestimaal ringi ja vaadates Saare- ja Muhumaal ringi, juba tajud, mis võiks sel või teisel aastal olla hää. See joonestub meie aedades täiesti ilusti välja, sest ka meie aiaomanikud vaatavad samamoodi ringi välismaal, Eestimaal ja ka Saaremaal.”

Reet Viira sõnul oli esitatud aedu väga palju, ligi poolsada: “Ja seepärast pole karvavõrdki väiksem heameel Liilia Lemberi üle, kes oma Allikvee taluga Sutu külast sai ühe kolmest väljaantud aia finalisti diplomist. Nagu talu nimi ütleb, on neil aias looduslik allikas. Sellest lähtub ka kogu aia kujundus ja taimevalik. Väga rõõmus ja lillerikas aed! Tõeline pärl selle kõige juures on ka tore perenaine.”

Aialahenduse preemia pälvisid Jelene Sakel ja Anti Rand. Preemia sisaldas 1000 euro väärtuses aiatehnikat firmalt Ryobi ja lisaks reisibüroolt Astellaria reisi Eesti kaunimatesse aedadesse.

“Kuigi konkursi peapreemia läks seekord mandrile (Aasta Kodu peapreemia said Heli ja Enn Veskimägi, kes ehitasid varemetest üles vana veskikoha Harjumaal Kose vallas. Aasta kauneima aia rajasid Anne ja Paul Uibo – T. K.), on aialahenduse auhind sisuliselt ja oma tähtsuselt kohe järgmine,” arvas Viira ja lisas, et selles võistluses on kõik võitjad. “Mul on nii hea meel, et see preemia läks Jelenele ja tema perele, kes kõik elavad selle aia rütmis.” (Vaata ka OK talvenumber 2016!)

Lisaks aiailule said saarlased kiita ka remondi ehk siis tubaste tööde eest. Ruth ja Vello Kaasen pälvisid seekord remondipreemia – 1000 euro väärtuses tööriistu firmalt AEG Powertools. “Nad on oma kodu imearmsasti valmis saanud. Rehielamust on meie rahvas ju välja kasvanud, aga anda rehielamule kaasaegne ilme, see on super!” kommenteeris Reet Viira.

Nende töö tulemustest räägime lähemalt 20. veebruari Oma Kodus.

Tekst ja pildid

TÕNIS KIPPER

KOMMENTAAR:



Malle Pajula, Kodukirja peatoimetaja

Saarlased on Aasta Kodu konkursil viimastel aastatel tõesti silma paistnud. Remondipreemia läks saarele juba teist aastat järjest! Ja ka aiad on mitu aastat olnud kaunimate seas.

Saaremaa aiad on esile kerkinud oma julgusega teha täpselt nii, nagu süda lustib ja endale meeldib. See on asi, mida paljud ei söanda. Ka tunduvad need värvi- ja vormirõõmsamad.

Sageli küsitakse, kas kodusid saab kauniduse järgi auhinnata. Saab. See on sama, nagu heal tasemel näitlejatega, mõnel on lisaks see eriline x-faktor, sarm, karisma.

Remondipreemia saanud perekond Kaaseni kodu läks paljudele südamesse, seda tuldi pidulikul autasustamisüritusel lausa eraldi ütlema. Näiteks oli see meie seekordse kodukonkursi patrooni, kunstnik Epp Maria Kokamäe ilmselge lemmik. Meil on ka rahva lemmikkodu preemia, mis selgub netihääletusel. Seal jäi see kodu napilt teisele kohale.

Looduslikud materjalid, vanasse majja loodud tänapäevane avarus, rahulik ja soe tonaalsus, käsitöö. Kõik see on loonud väga eestipärase kodu, mis kiirgab juba fotodelt turvatunnet ja õdusust. Selle kodu x-faktor on isetegemise käepuudutused.