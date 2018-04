Saarlased kraamisid kitlid kappidest välja

Saaremaa kaubamaja 50. sünnipäeva puhul avati Kuressaares eile Tallinnas populaarseks osutunud näitus ”Kittel ja põll”, kus rosinaks valik saare naiste endi kitleid.





”Meil on praegu ka kitleid müüa, aga väga peenest materjalist,” nentis Coop Saaremaa kaubanduskeskuste juhataja Ülle Puppart. Tänapäeval pigem kõrgmoe valdkonda kuuluva lõikega riide-ese oli nõukogude ajal tavaline kodune riietus. Pupparti sõnul on temagi omal ajal kitlit kandnud. Pärast väikest meenutamist arvas Puppart, et kitlid kadusid veidi rohkem kui paarkümmend aastat tagasi. ”Siis, kui retuusid tulid,” naeris ta.

Kittel tuleb tagasi



Näituse ühes nurgas on paarkümmend saarlaste endi kitleid, mis toodi näitusele Saaremaa kaubamaja ülekutse peale. Kitleid on veel juurdegi tulemas. Oma kittelkleidi on näitusele toonud ka Reet Truuväärt, kes enda sõnul kuulub samuti aega, mil naised kitleid kandsid. ”Ma usun, et kittel tuleb veel tagasi,” sõnas Truuväärt.

”See on kummardus emadele ja vanaemadele,” ütles Saarte Häälele näituse kohta Eesti kunstiakadeemia õppejõud ja tudengite poolt kostüümiajaloo raudseks leediks kutsutud Maiu Rõõmus. Näitus on tema sõnul EKA moe- ja disainieriala II kursuse üliõpilaste koolitöö. Kuraator Andreas Kübara sõnul on näitus jagatud mitmesse ossa. Eraldi on kodukitlid ja töökitlid. Samuti on väljas valik põllesid. Otsitud on ka vanu pilte.

Maiu Rõõmus selgitas, et ega kittel ole mingi nõukogude aja sünnitis, eelmisel sajandil oli see levinud riideese kogu maailmas. Itaalias näiteks kantakse kodus kittelkleiti tänapäevani, eriti vanemad inimesed.

Täitsa kandmata



Nõukogude ajal oli kitlifenomen aga ka see, et ega midagi muud kodus selga panna olnudki. Laiatarbe vabaajarõivaid tänapäeva mõistes ei olnud. ”Kittel oli praktiline ja mugav,” kinnitas Rõõmus, kes on ka ise kitlit kandnud.

Näitusel on paljud kitlid huvitaval kombel aga suisa uued ehk siis alles kasutamata. Need on kunagi defitsiiditingimustes ostetud ja oma aega ootama pandud. ”Inimene läks kas paksuks või suri enne ära,” selgitas Maiu Rõõmus, viidates, et vahel kestsid varud kauem kui nende omanik.

Kõigepealt pandi kitlite näitus eelmisel aastal välja Tallinna teletornis, kus see osutus väga populaarseks. ”Vanemad käivad nostalgiast, nooremad uudishimust. Lisaks turistid,” märkis Rõõmus. Kuressaarest läheb näitus taas teletorni tagasi.