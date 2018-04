Uus lennuhange kuulutatakse peagi välja

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti, lennuameti ning omavalitsuste esindajad arutavad uue lennuhanke viimaseid tehnilisi detaile aprilli teises pooles.



”Kui saame kokkuleppele ja hankematerjalid on viimistletud, jõuame hanke välja kuulutada loodetavasti mais,” ütles ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et ehkki uut lennuhanget Kuressaare liini teenindamiseks pole veel välja kuulutatud, tunneb selle vastu huvi juba mitu lennufirmat, kes on valmis piletimüügi üles seadma globaalsesse broneerimissüsteemi. Teiste seas on oma huvi tunnistanud Nordica ja AirBaltic.