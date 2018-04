JUHTKIRI: Ära suitseta!

“Keegi meist ei sünni siia ilma, sigaret suus või vesipiip käes,” ütles eilsel põhikooliõpilastele mõeldud loengul Saaremaa ühisgümnaasiumis vähiliidu vabatahtlik Hanno Egipt. Kuiva ja igava, sada korda leierdatud jutu asemel tõi Egipt ohtralt näiteid elust enesest. Nii rääkis ekraanil oma loo 13-aastaselt närimistubakat kasutama hakanud noormees, kellele pärast vähidiagnoosi saamist on tehtud 35 lõikust ning kes on jäänud ilma osast oma kaelalihastest ja keelest.



Küllap mõjus sama mõtlema panevalt mees, kes ütles, et jäi kõrivähki suitsetamise tagajärjel ning peab nüüd hingama läbi kõrisse tehtud augu. Suitsetaja kopsudesse ladestuvast tõrvast on kuulnud ja lugenud ilmselt igaüks. Poolt liitrit ebameeldivat venivat ollust purgis oma käes veeretada on aga ilmselt sootuks midagi muud.

Kui mõni õrnahingeline võib loengus demonstreeritud näiteid pidada liiga räigeks, siis pidagu pealegi. Mida rohkem kuuldu-nähtu mõtlema paneb, seda suurem on võimalus, et noorest inimestest suitsetajat või mokatubaka tarbijat ei saa.

Egipti küsitlus näitas, et ligi pool koolinoortest – olgu, eilsest auditooriumist – on tubakatooteid vähemalt proovinud. Kodus aga suitsetab keegi pereliikmetest enamikul neist lastest. See on aga väga suur hulk inimesi.