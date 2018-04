Koigi matkaraja ehitus sattus komistuskivile

Koigi raba matkaraja ehitamiseks ligemale 20 000 eurot toetust saanud Tagavere külaseltsi tabas ebameeldiva ootamatusena, et projekti elluviimiseks vajalik omaosalus oli ununenud Saaremaa vallalt küsimata.



MTÜ Tagavere Optimistid juhatuse liige Elle Mäe rääkis, et eelmisel aastal oli neil Orissaare vallavanema Vello Runthaliga projekti omaosaluse küsimuses suuline kokkulepe, mis paraku jäi pärast ühinemist Saaremaa vallaga läbi arutamata. “Tun­nistan, et selline tähtis osa jäi õigel ajal kahe silma vahele,” lausus Elle Mäe, kes on nüüd saat­nud Saaremaa vallavalitsusele kirja, milles palub vallal kaaluda projekti omaosaluse katmist.

Saarte koostöökogu toetas Koigi rabasse viiva uue matkaraja ehitamist 19 363 euroga. Projekti omaosaluse katmisel soovitakse vallalt 1936 eurot ja külaselts ise paneb 215 eurot. Elle Mäe ei osanud öelda, mis saab matkaraja taastamisest juhul, kui vald raha ei anna. “Eks paistab, mis sel juhul saab, aga külaseltsil on vajaminev summa ka endal olemas,” sõnas Mäe, kes on juba mitu aastat tegutsenud selle nimel, et matkarada ehitatud saaks.

Kui praegu pääseb Koigi rabasse vaid Koigi külast, siis pärast matkaraja taastamist saab rappa minna ka põhja pool asuvast Koigi-Väljakülast. Edaspidi on huvilistel võimalik läbida Koigi raba, sisenedes kas Koigi külast või Koigi-Väljakülast.

Matkaraja taastamise käigus rajatakse parkimisala, kaetakse 1,1 km pikkune matkarada hakk­puiduga ja ehitatakse puidust purre üle Kuke kraavi.