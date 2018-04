Kuressaare saab vetikaid peletava purskkaevu

Kuressaare linna 445. sünnipäevaks linnuse vallikraavi paigaldatav purskkaev vähendab muu hulgas tülikate vetikate vohamist.





“See purskkaevu-idee on pikalt küpsenud,” ütles Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk. “Purskkaev hoiaks meie vallikraavi põhilist probleemi – vetikate vohamist – natukenegi kontrolli all ja aitaks piirkonda ilmestada.”

Tuisu sõnul sarnaneb kuursaali naabrusse jalakäijate silla juurde vallikraavi keset vett paigaldatav ujuv purskkaev sellega, mis 2010. aastal Pärnu vallikraavi rajati.

Kuressaare vallikraavi purskkaevu joa kõrgus on reguleeritav. Purskkaev oleks võimeline paiskama vett kuni 7,5 meetri kõrgusele, muinsuskaitse soovitab joa kõrguseks kuni neli meetrit.

Purskkaev pannakse vallikraavi ainult hooajaks. “Sügiseti võetakse see välja,” lausus Tuisk. “Põhimõtteliselt on tegemist veepinnal ujuva parvega, mis on ankruga põhjas kinni ja mida saab vajadusel teise kohta liigutada.”

Purskkaev tellitakse Kanadast ning selle paigaldab basseinide, mullivannide ja purskkaevude ehituse ning hooldusega tegelev Pärnu ettevõte OÜ Kinbass, kes möödunud aastal remontis Kuressaare linnapargi purskkaevud.

“Kuna purskkaev vajab töötamiseks elektrivoolu, peame korraldama liitumise,” märkis Tuisk, kelle sõnul on purskkaevu hind ligi 10 000 eurot.

Tuisu sõnul on purskkaevu hooldada ja puhastada lihtne: “Filter tuleb alt ära võtta ja survepesuriga puhtaks lasta,” ütles ta. “Kui vetikas väga hullult ei voha, on seda vaja teha korra aastas. Kui düüs, kust vesi purskab, ummistub, saab joa kõrguse maha võtta ja jõu peale lasta. Siis peaks sodi ka sealt kaudu välja loopima, ilma et keegi peaks puhastamiseks vee peale minema.”

OÜ Pargi Kultuurikeskus juhatuse liige Toomas Leis tunnistas oma heameelt kuursaali naabrusse paigaldatava purskkaevu üle.

“Üks linnuse teises väravas mere pool juba on ja neid võiks järgmisel-ülejärgmisel aastal veel paar-kolm tükki juurde teha,” leidis Leis.

Vee liikumine parandaks Toomas Leisi hinnangul kogu vallikraavi tervislikku seisundit päris kõvasti. “Samuti on purskkaevud nii meie oma inimeste kui ka turistide jaoks vaatemängulised asjad,” kinnitas Leis.

Sünnipäev tulede- ja värvidemänguga



Purskkaev avatakse 4. mail – samal kuupäeval, mil tähistatakse Kuressaare linna 445. sünnipäeva ja kuulutatakse suvehooaeg alanuks.

Kell 17 hakkavad pidustused pihta kõnede ja õnnesoovidega linnale ning külalistele jagatakse torti. Publikule laulab Marju Länik, üles astub tantsukool Semiir.

Pimeduse saabudes, kell 22 läheb aga vallikraavis purskkaevu juures tulede- ja värvidemänguks, kus kasutatakse pürotehnilisi lahendusi OÜ-lt Hansatuled.

Pidustused korraldab Kuressaare Kultuurivara koostöös Saaremaa muuseumi, Kuressaare kuursaali ja Saaremaa vallavalitsusega.