Lühidalt KULTUURIST

Üügu pangal hakatakse üürgama



Hiljuti võsast puhtamaks saanud Üügu panga all Muhu saarel saab 15. juunil teoks võimas meeste ja poiste kontsert “Üügu üürged”.

Saarlasest laulja Triin Ella kontserdi korraldusmeeskonnast ütles, et laulmas saab kuulda Tartu akadeemilist meeskoori ja Virumaa Poistekoori Kuno Kerge juhatusel.

Tema sõnul on idee autor Muhumaa mees Karlo Paat, kelle tütred Kaire Nurja ja Kaia Kolli sellise ideega Ella poole pöördusid.

“Lähemal uurimisel selgus, et Karlol oli tõepoolest juba kujutluspilt, et ürgse Üügu panga all laulab võimsasti meeskoor ja need hõiked kostavad siis Muhu põhjarannikult üle kogu Eesti!” kirjeldas Ella ideed. Ka pealkiri oli Karlo Paadil juba olemas – “Üügu üürged”. Triin Ella arutles, et kui “üürgama” võib olla ka halvakspanuga öeldud, siis tema jaoks on see vastupidi – justkui ürgse looduse ja ürgse inimtalendi koosmõju. “Mida muud saabki olla hea ja kõrgetasemeline meeskoori laul – kui üks ürgne meeshäälte resonants vabas õhus,” selgitas ta.

Kontserdi organiseerimise käigus selgus, et maaomanik Andres Kindel on samuti mõelnud, et pangal võiks midagi korraldada. Juba mitu aastat on ta teinud sealsetel maadel võsaraiumis- ja koristustalguid.

Ella sõnul soovitas tartlasi tuntud koorijuht Hirvo Surva. Ideel on seda enam jumet, et Eesti meestelaulu selts tähistab oma 20. sünnipäeva Kuressaares.

Lisaks kooridele on korraldaja sõnul platsil ka Muhu rahvarõivais neiud, kuid nende etteastet veel ei avalikustata.

Juhul kui ilm üritust ei soosi, viiakse kell 20 algav kontsert üle Muhu kirikusse. Triin Ella kinnitusel on Muhu vald olnud korralduslikes küsimustes väga abivalmis ja vastutulelik.

Korraldajate sõnul tasub kindlasti arvestada, et ilm võib olla vilu ja seega tuleks vastavalt riietuda. Kaasa võib võtta midagi, millel istuda, ja võib pidada ka väikese pikniku. Selleks pakuvad kohalikud ka igasugu väärt kraami.

Kreverale eripreemiad



Eesti Rahva Muuseumis möödunud nädalalõpul toimunud üleriigilisel gümnaasiumi kooliteatrite festivalil tunnustati Saaremaa ühisgümnaasiumi Kreverat kahe eripreemiaga. Krevera mängitud “Fragmentaarset finaalmängu”, millega võideti ka Saaremaa miniteatripäevad, tunnustati Tartus eripreemiaga patriootlikkuse eest. Treffneri eripreemia pälvis Rita Ilvese juhendatava trupi lavastus luule erinevate varjundite eest.

Festivalil osales 15 truppi. Grand prix´ pälvis Tartu Waldorfgümnaasium, laureaadid olid Viimsi ja Tallinna 32. keskkool, eripreemiad said Tartu Treffneri gümnaasium ja SÜG-i Krevera.

Žüriis olid lavastajad Margus Kasterpalu ja Helen Rekkor, näitleja Helena Pruuli, teatrikriitik Madis Kolk.