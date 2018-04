MIDA ARVAD? Kuidas Eesti vähiliidu loenguga “Ära suitseta. Tubakas tapab” rahule jäid?

Ats Lepamets, Saarenaa ühisgümnaasiumi 6.a klass:

Huvitav loeng oli, sain uusi asju teada. Näiteks ei teadnud ma varem seda, et suitsetamine põhjustab huuleherpest. Varem ma sellest polnud kuulnud. See summa, mis neil suitsu peale kulub, kes iga päev suitsetavad, oli üllatavalt suur – 15 000 eurot kümne aasta peale! Mina küll seda raha suitsu peale ei raiskaks, vaid pigem koguksin millegi jaoks. Tahaksin kunagi oma maja.

Lisete Vahu, 6.a klass:

Huvitav ja vajalik loeng oli. Sain rohkem teada haigustest, mis suitsetamise tagajärjel tekivad. Mina ise suitsetamist proovinud ei ole ning pole ka mingit huvi seda teha. Õnneks mu sõpradest-tuttavatest keegi ei suitseta.

Gregor Kelder, 9.a klass:

Minu jaoks oli põnev loeng. Suitsetamise kahjulikkusest olin muidugi kuulnud, aga ma ei teadnud, et sel võivad nii rasked tagajärjed olla – need haigused. Arvan, et sellise loengu mõju on suurem kui suitsupakile kirjutatud hoiatustel. Ma ise tubakatooteid proovinud ei ole, ei soovi ka.

Ahto Aulik, Kuressaare politsei­jaoskonna noorsoopolitseinik:

Põnev oli. Käime ka ise Saaremaa koolide õpilastele sõltuvusainetest rääkimas loengutes “Kaitse end ja aita teist”, nüüd oli hea kuulda, kuidas keegi teine räägib, ja saada kuulajana lisakogemust. Minu jaoks oli uusi nüansse ja huvitavaid näiteid, mida oma loenguteski kasutada. Usun siiski, et tubakatooteid proovinute hulk on tegelikult suurem, kui siin käe tõstnud 50 protsenti. Kahjuks ei ole meil Kuressaares enam nõustamiskabinetti, kus aidataks suitsetamisest loobuda. Katsume omalt poolt teha kõik, et noortel oleks võimalus raviks. Kuni neil seda pole, on raske ka oodata, et olukord paraneks. Loeng võib olla ühtede jaoks mõjus, aga teiste jaoks võib see olla juba homme ununenud. Inimesed on erinevad.

Küsis Monika Puutsa