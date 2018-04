“Muhu inglid” väljas Londoni raamatumessil

Eesti viimase aja kaunimate raamatute sekka valitud Kadri Tüüri ja Urmas Viigi raamat “Muhu inglid” on tõlgitud inglise keelde ning on nüüd väljas Londoni raamatumessil, mis omalaadsete seas maailma olulisemaid. “Muhu inglid” on rohkete illustratsioonidega lood Muhu naistest ja elust.



Urmas Viik ütles, et võrreldes eestikeelse väljaandega on raamatus pisut muudatusi. Võõrkeelset lugejat silmas pidades on lisatud stiliseeritud Muhu ja Eesti kaart.

Ingliskeelse pealkirjaga “Island Angels” (“Saare inglid”) raamatu jõudmine Londonisse on Viigi sõnul loomulik. Baltimaad on sel aastal messi peakülalised ning tema ja Tüüri raamatu näol on tegemist erilise eesti rahvakultuuri presenteeriva teosega. “Salamisi võiks loota, et see tooks mõne uue piiritaguse Muhu sõbra juurde,” sõnas Viik.

Tema sõnul ei ole murdeteksti tõlkimine sugugi hõlpsam ülesanne kui luule tõlkimine. Raamatu tõlkis Muhu juurtega väliseestlane Juta Kõvamees-Kitching. Tõlkel hoidis silma peal raamatu kaasautor Kadri Tüür.