Muuseum ehitab kohviku ja õppeklassi

Saaremaa muuseum ehitab senisesse fondihoidlasse kohviku ja õppeklassi, millega soovitakse laiendada oma tegevust.



“Muuseumi roll on avardumas ja üks osa sellest on haridusprogrammide pakkumine,” selgitas Saaremaa muuseumi direktor Rita Valge. “Seda on selles õppeklassis kindlasti palju mugavam teha, kuna ta on selleks otstarbeks loodud. Õppeklass on mõeldud peamiselt kooliõpilastele, aga näeme ka teisi sihtgruppe, kes võiksid muuseumisse oma teadmisi täiendama tulla. Õpetaja on muuseumi pedagoog Jürje Koert, aga pole välistatud, et mõnel juhul kutsume ka kedagi väljastpoolt maja.”

Valge sõnul on kohvik avatud hooajaliselt, kuna suurem osa sellest jääb õue terrassile. “Eks me vaatame, kuidas ta kujuneb ja kuidas talveperiood välja paistma hakkab, aga eeskätt on ta ikka suvekohvik,” lausus ta.

Muuseum rahastab ümberehitust EAS-i toetusega ja omavahenditest. Töödega plaanitakse alustada vahetult pärast ooperipäevi. “Peame veel hanked välja kuulutama ja ooperipäevade ajal väga ehitada ei saa,” lausus Rita Valge. “Kui sügisel hakkavad tööd pihta, siis kevadeks tahaks kindlasti valmis saada, et avada uus hooaeg kohviku ja õppeklassiga.”