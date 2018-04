Nasval algas särjepidu

Kevadised ilmad ja särjepüügi hooaeg on Nasvale toonud hulga õngemehi, kes saagi üle ei nurise.





“Kellel rohkem õnne, sellel ka saak suurem,” märkis eile Nasval kai peal õngemees Maidu Mägi. Nasva jõe kallastele on Mägi sõnul viimaste päevade jooksul kogunenud erakordselt palju rahvast ning hooaeg hakkas ka üsna varakult pihta.

“Ma olen ikka aastaid siin kevadeti särge püüdmas käinud, aga sellist asja näen esimest korda, et vahepeal pole autot kuhugi parkida. Üks päev oli rahvast nii palju, et polnud ruumi ei parklas ega kai peal. Rahvast on nii kohalikke kui ka mandrilt,” rääkis Mägi.

Tõepoolest oli siin-seal kuulda peale eesti keele ka vene keelt ning pühendunud kalamehi on Nasvale kogunenud nii mandrilt kui ka Saaremaalt. Särge jahtimas on nii mehi kui ka naisi, keda ei heiduta tugev tuul ega suur konkurents ning kes tõesti naudivad kalapüüki.

“See kalapüük on ikka natukene hobi ka. Mis ma lähen poodi ostma, kui ma saan vahepeal ise ka midagi ära teha. Pealegi ei ole olemas halba ilma, on kõigest kehv riietus. Täna on kangesti tuuline, aga ma ei kurda, tore on vahepeal sotsialiseeruda ka,” arvas Maidu Mägi.

Kurta ei saanud ka end veidi eemal sisse seadnud Aivar Lees, kes oli ämbrisse pooleteise tunniga kogunud juba arvestatava hulga kala. “Käisin eile ka, siis sain ikka ämbri täis. Täna on pisut tuuline, olen nii kaua, kuni viitsimist on,” rääkis Kuressaarest kohale sõitnud Lees. Särge püüab temagi selleks, et kuivatada, ning mees lisas, et saagiga on seni igati põhjust rahule jääda.