Õpilased uudistasid suitsetaja kopsu sisu

Enamik Saaremaa ühisgümnaasiumi 6.–9. klassi õpilastest tunnistas Eesti vähiliidu loengus, et tema ema või isa suitsetab, lastest endist on aga suitsu proovinud pooled.





Kella üheksaks kooli aulasse sisenenud õpilased istusid vähiliidu vabatahtliku, loengut “Ära suitseta, tubakas tapab” pidama tulnud Hanno Egipti juhendamisel tooliridadesse, poisid ja tüdrukud vaheldumisi – et õpilased suudaksid paremini keskenduda.

Egipti küsimuse peale, kui paljud õpilastest on mõnd tubakatoodet proovinud, tõstis käe vähemalt pool ligi 140 õpilasest. Kui Egipt aga uuris, kas peres ema või isa suitsetab, tõstis käe suurem osa lastest ehk lektori hinnangul umbes 80%. 12 last ehk pea kümnendik publikust kinnitas, et ema või isa tõmbab paki sigarette päevas.

1500 eurot aastas



“Kui iga päev tõmmata pakk suitsu, teeb see kokku 365 pakki aastas,” nentis Egipt. “Sellest kogusest ladestub kopsu just nii palju, pool liitrit tõrva,” demonstreeris lektor pruuni venivat ollust poolenisti täis klaaspurki, lastes sel publiku seas ringi käia.

Egipti arvutuste järgi kulub paki suitsu tõmbajal aastas sellele ajaviitele 1500 eurot. Nii suure summa peale kostis kuulajaskonna seast imestushüüdeid. “Nüüd korrutage see summa kümne aastaga ja saate mõtlema paneva summa, 15 000 eurot!”

Tüdrukule, kelle sõnul tõmbab ta ema paki päevas, andis Egipt korjanduskasti kirjaga “Minu tulevik” – et ema paneks iga päev karpi sama suure summa, kui ta suitsetades ära põletab.

Nagu tõrvapurgi, lasi Egipt publiku seas ringi käima ka huuletubaka toosi, mille sees oli üksainus kasutatud pruunikas padjake. Seda õpilased oma sõrmedega katsuma ei kippunud.

Egipt näitas lastele mõjusaid videoklippe noormehest, kel suuvähi tõttu oli eemaldatud osa kaelalihastest ja keelest. Samuti sai ekraanil sõna mees, kel suitsetamisest saadud kõrivähi tõttu on häälepaelad eemaldatud ja kes peab hingama läbi kõrisse tehtud augu.

Kas hambaharja jagaksid?



Vesipiipu tõmmanud noortelt uuris Egipt, kas need annaksid oma hambaharja sõpradele-tuttavatele kasutada ning kasutaksid seda pärast ise. Eitava vastuse peale märkis Egipt, et vesipiibu huuliku jagamine on sama “hea” kui hambaharja jagamine. Lisaks tervise ohtu seadmisele võib nakatuda näiteks huuleherpesesse.

Loengu lõpus sai iga noor bukleti, mille kaanel kiri “Ära suitseta. Tubakas tapab” ning kus toodud info selle kohta, kuhu pöörduda tubakast loobumiseks.

Egipti sõnul püüdis ta loenguga näidata, kuidas on võimalik suitsetamise kahjulikkuse teema õpilastele tulemuslikuks muuta. Lektori sõnul jäi ta kuulajaskonnaga rahule. “Kui selle loengu tõttu kas või üks laps ei hakka suitsetama, on see võit,” lausus ta.

Vähiliit alustas koolinoortele suunatud loengutega tubakatoodete kahjulikkusest 2010. aastal.