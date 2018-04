Saaremaa vald tahab tõsta Vilsandi laevapileti hinda

Saaremaa vallavalitsus saatis eile volikogule eelnõu, kus laevapilet püsielanikule hakkaks liinil Papissaare–Vilsandi maksma senise 1 euro asemel 2 eurot. Kohaliku kogukonnaga pole hinnatõusu keegi arutanud. Tavapileti hind kerkiks eelnõu kohaselt 2.50-lt 4 eurole.



Hinnatõusu plaanitakse ka Abruka liinil. Roomassaarest Abrukale sõidu eest tuleks tulevikus välja käia senise kolme asemel neli eurot.

Hinnatõusu üle avaldas kirjaga volikogu esimehele Tiiu Arole pahameelt Vilsandi saarevanem Neeme Rand (fotol). “Kuna kogukonnaga pole teemat arutatud, jääb mõistetamatuks, kust lähtub vajadus hindade muutmiseks, ja seda olukorras, kus käib elav arutelu tasuta ühistranspordi üle?” imestab Rand ja lisab, et septembrikuise info järgi oli Vilsandi liin plussis.

“Seega ei näe me antud hetkel põhjust hindade muutmiseks,” toob Rand välja kogukonna seisukoha.

Ranna sõnul toob pileti kallinemine kaasa erapaatide arvu kasvu. Samas on mõlemad sadamad amortiseerunud ja süvis olematu. See puudutab eelkõige ka tellimusreiside plaanitud hinnatõusu. “Teen ettepaneku Vilsandiga seotud teemade aruteluks, kus asjaomased ametnikud võiksid esitleda ka eelnõu koostamisel aluseks võetud arvutusi,” kirjutab Rand, et tahaks enne volikogu otsust näha hinnatõusu põhjendusi.

Vallavalitsuse sõnul pole hindu tõstetud neli aastat. Sadamate ja väikesaarte spetsialisti Tormis Lepiku sõnul on selle ajaga aga elukallidus tunduvalt tõusnud, kerkinud on nii bensiinihind kui ka laeva hooldus- ja palgakulud.