Saarlane lükkas veerema aasiapärase food truck’i

Food truck ehk eesti keeles lihtsalt toiduauto hakkab kandma nime Mukkel, mis ongi toiduauto perenaise Fleur Sprenki sõnul kuklike Aasiast.





Fleur Sprenk on toiduäris olnud juba pikemat aega, vedades näiteks ühes kaasa Derekiga mõne aja eest pealinna kolinud Dereki Burgerit, ja tundis nüüd oma sõnul, et on vaja värskeid ideid ja uusi suundi. “Parim lahendus on minna uuele maale ja sukelduda sinna, pea ees,” arvas ta. Nõnda valis Fleur seekord enda jaoks tundmatu maa Tai. Seal ootas teda ees hea sõber ja äripartner Kaidar Kivistik, Muhurito peremees.

Tais sattus Fleur Sprenk oma sõnade kohaselt imelisele saarele Kohpangan, mis olevat umbes Muhu-suurune saar.

“Kuna soovisin väljakutset Aasia toiduga ja Eestis uue tõusva toidulainega, siis mu seiklused ja õppetunnid saidki alguse suurest pöörasest Bangokist kuni imelise saareni välja,” kõneles ta.

Fleur märkis, et kuna palavus dikteerib palju, siis otsis ta kergeid toite. “Õppisin selgeks tom kha, tom yum´i, green curry ja som tom´i valmistamise ning palju muud,” kirjeldas ta. “Matšeetega kookospähkli avamine on alles õppimisel, sest see on kunst omaette.”

Mukkeli idee tekkiski Fleuril saarel olles. Esimese katsetuse sai ta teha oma prantslastest sõprade, eestlastest semude ja ka mõne kohalikuga koos grillides.

“Tagasiside oli nii võimas, et Eestisse jõudes oli meil juba food truck leitud ja oh imet, kuidas energiad töötavad – meid kutsuti juba tööle Kultuurikatlasse Tallinn Music Week’ile!” rõõmustas saarlane. “Külmast haige, aga hing rõõmus, tegime oma uue pesamunaga esimese ürituse.”

Aasiapärase toiduautoga hakataksegi liikuma festivalidel ja privaatüritustel. Menüüs on seejuures ka veganitele põnevust ning sõltuvust tekitav imeline friikartul wasa­bi-juustukastmega lisandiks, avaldas Fleur Sprenk.

“Kuna tegemist on aasiapärase toiduga, siis toome sisse ka tandoori kana mukkelburgeri.”