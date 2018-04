Siiri Tall toob rahva ette Dionysose kunsti

Sel reedel, 13. aprillil Kuressaare kultuurikeskuses avataval Siiri Talli isikunäitusel saab kunstniku uuemate akvarellide kõrval näha ka alles hiljaaegu maailmas levima hakanud nn Dionysuse kunsti ehk veiniga maalitud pilte.

Näitus “Looduse kõnelused” koosneb Siiri Talli viimastel aastatel valminud akvarellidest, millest õhkub ausat ja vahenditut suhtumist loodusesse. “Näitus on kummardus eelkõige Lääne-Saaremaa loodusele ja kantud soovist tuua mind kõnetanud maastikud looduse- ja kunstiarmastajateni,” ütleb autor ise oma näituse tutvustuseks.

Siiri Tall on Jauni külas elav kunstnik, kes pärast 35 aastat suve- ja jõulusaarlust otsustas neli aastat tagasi oma juured lõplikult Saaremaa mulda ajada.

Näituse üsna omapärase osa moodustavad niinimetatud veinimaalid. Ka Dionysose kunstiks nimetatud stiili esimesed katsetajad olid itaallased ja prantslased ning see sai laiemalt tuntuks 2010. aasta paiku. Teadaolevalt Eestis keegi peale Talli sellist kunsti ei harrasta.

Kui akvarell on isegi juba keeruline maalitehnika, siis veiniga maalimine on veelgi keerulisem. Sisuliselt on see nagu monokroomne maal, kus kasutatakse veini tumeduse astmeid ja kihilist maalimisviisi. Siiri Tall naerab, et ostad poest veini, valad topsi ja hakkad maalima. Veini kvaliteet ja hind joogi maalimisomadustes ei kajastu.

Huvist uudse maalimisviisi vastu on ka kunstnikust endast saanud viinamarjakasvataja. “Vastavalt Saaremaa kliimale on enamik Lätis aretatud sordid, kuid kasvatan ka Kesk-Euroopas populaarset “Rondot”, “Rieslingit” ja “Gewürztramineri”. Veinimaaliks sobib neist vaid “Rondo”, sedagi heledamate toonide tarvis – meie veinid on maalimiseks tõesti liiga heledad,” tunnistab ta. Lisab, et kui musta sõstart juurde panna, saab juba tumedamaid nüansse.

Olenevalt viinamarja tüübist omandab vein küpsemise käigus iseloomuliku värvuse – punasest, purpurist kuni pruunika toonini, selgitab Siiri Tall ning ütleb, et paberile kantuna on veinil samuti omadus tooni muuta. Ajapikku võib maal seega saada hoopis teise toonivarjundi.

Akvarelle on Siiri Tall oma sõnul maalinud ajast, mil ta oli 15. See on jäänud ka tema meelistegevuseks. Akvarelli juures paelub teda just selle keerulisus ja impulsiivsus. Õlimaali saab töö käigus muuta ja parandada, akvarelliga sellist võimalust suurt ei ole.

Mehis Tulk, Raul Vinni

SIIRI TALL



Mustjala kandis Jauni külas elav vabakutseline kunstnik Siiri Tall (1951) on sündinud ja kasvanud Tallinnas ning omandanud kunstihariduse Eesti riiklikus kunstiinstituudis ja Tallinna ülikoolis kunstiõpetuse erialal. Ta on töötanud kunstnikuna Tallinna linnavalitsuse dekooriateljees ja aastatel 1990–2011 Lasnamäe üldgümnaasiumi kunstiajaloo- ja maaliõpetajana ning viimastel aastatel ka õppedirektorina.

Suur osa Siiri Talli kunstitegevusest on olnud seotud maalikunsti õpetamisega noortele ning ta on läbi viinud mitmeid rahvusvahelisi maalilaagreid ja pikaajalisi projekte Itaalias ja Saaremaal.

Näitustega alustas Tall seitsmekümnendatel ja nüüdseks on tal olnud mitmeid isikunäitusi Tallinnas, Võrus, Haapsalus, Saaremaal jm. Eriline side on tal Loona mõisaga, kus tema akvarelle on püsivalt eksponeeritud aastast 2013.

Siiri Tall meisterdab ka autentseid rahvuslikke ja ajaloolisi nukke. Osa neist on eksponeeritud Tartu mänguasjamuuseumi püsiekspositsioonis, Loona mõisas ja ka rahvusvahelistel nukunäitustel.