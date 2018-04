Suvelavastuse piletid lähevad kui soojad saiad

Kuressaare Linnateatri juuli viimasel päeval Sadamaaidas esietenduva suvelavastuse “Meretagune paradiis” pileteid on suurema reklaamita müüdud juba ühe etenduse jagu.



“Tundub, et suvelavastused on selline kindel kvaliteedimärk, või mine sa tea, mis võlu sellel Sadamaaidal on,” nentis teatri direktori asetäitja loomealal Aarne Mägi (pildil).

“Meretaguse paradiisi” autor ja lavastaja on Tiit Palu (Vanemuine). Aarne Mägi sõnul on tegemist omamoodi triloogia kolmanda osaga, mida Palu Kuressaare teatris on lavastanud.

“Esimene kolmest oli 2011. aastal “Rääkivad kivid”, teine 2013. aastal “Talgud” ja nüüd siis “Meretagune paradiis”,” selgitas Mägi.

Kõik kolm räägivad tema sõnul saarlusest, saarel olemisest, elamisest ning saarlaseks saamisest ja jäämisest. “Kes kahte eelmist lavastust näinud, võivad veidikenegi aimu saada, mis toimuma hakkab. Aga vaid veidikene, sest “Meretagune paradiis” on ikka lugu omaette,” kergitas Mägi uuelt suvelavastuselt veidi ka eesriiet.

Lavastuse kunstnik on Silver Vahtre, mängivad Marian Heinat (Vanemuine), Andres Raag (Tallinna Linnateater), Jürgen Gansen, Harry Kõrvits ja Piret Rauk.

Omamoodi tagasituleku lavale teeb selle teatritükiga Harry Kõrvits, kes õppinud näitlejana töötas aastatel 1975 ning 1977–1992 Nukuteatris. Seega astub Kõrvits pärast 26 aasta möödumist taas üles teatrilaval.

Suve jooksul etendatakse “Meretagust paradiisi” kümme korda.

“Meretagune paradiis”



Lavastuse tutvustuses öeldakse järgmist: “Saaremaal ja saarlastel on eriline koht juba ajaloos ja mütoloogias. Seal elavad tugevad ja alistamatud inimesed; sinna jõudmiseks tuleb ületada hulk takistusi; sealt pole kerge lahkuda; seal puhkab päike; seal kehtivad teised aja ja ruumi seadused.

Nõukogude ajal pääses Saaremaale lubadega ning kohalejõudmiseks tuli läbida piirikontroll. Sel ajal rajati saartele palju suvekodusid; see oli omamoodi “teisele poole piiri” jõudmine. Ehkki tee mandrilt Saaremaale oli pikk ja vaevaline, tasus kohalejõudmine end ära.”