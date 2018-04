Triigi väike-laevasadam saab 180 000 euroga uueks

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab Eestis 11 väikesadama arendamist 2 miljoni euroga, 183 000 eurot toetust saab ka Triigi väikelaevasadam.



Triigi sadama omaniku, Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles, et kavandatavate tööde maksumus on üle 300 000 euro ja pea pool ehituskuludest tuleb tasuda omavahenditest. “Triigis on jahisadam suhteliselt nutuses seisus,” märkis ta, lisades, et plaan on sel aastal üht-teist korda saata ja ehitushange kuulutatakse peagi välja.

“Seal on vaja süvendada, sest akvatoorium hakkab täis kasvama, samuti on vaja teha süvendustöid rajatava slipi ehitamiseks. Ehitada tuleb uued ujuvkaid, sest need on vanad ja nende aeg on juba läbi saanud,” rääkis Tamkivi.

Jaanus Tamkivi usub oma sõnul, et huvilisi, kes sadamat kasutama hakkavad, jagub. “Kui sadam on korralik, küll siis leidub ka kasutajaid,” tõdes ta. “Kuidas inimesed sadamast soovi korral saarele edasi saavad, on juba valla teema. Aga atraktiivsust lisab Triigi Filharmoonia, ehk siis suvisel perioodil, kui kontserdid toimuvad, saavad inimesed tulla oma jahtide ja paatidega sadamasse ning nautida sealset meeleolu.”

Toetust saab 11 sadamat: põhjarannikul Hara, Kaberneeme, Eisma ja Narva linna sadam, Tallinnas Kakumäe sadam ja Lennusadam ning lisaks Dirhami ja Alliklepa sadam, Pärnu jahtklubi jahisadam ja Sviby väikelaevasadam.

EAS-i toetusel täiendatakse väikesadamate võrgustikku, luuakse ligi 20 töökohta ja sadamatesse lisandub 114 külaliskohta. Toetust kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.