Apteegireform sulgeb Kuressaares kolm apteeki

2020. aasta aprillis lõpule jõudev apteegireform puudutab ka haruapteeke, mis peavad vastama uutele reeglitele juba 2019. aasta juunist.





Saaremaal puudutab apteegireform Smuuli apteeki, üht Kuressaare haiglas asuvat apteeki ja Ferrumi apteeki. Viimased kaks ongi tegelikult juba suletud, ainsana tegutseb neist kolmest Smuuli apteek.

Eile Tooma Konsumis sisseoste teinud Erna Niit oli koos abikaasa Rein Niiduga Smuuli apteeki eesootavast sulgemisest kuuldes šokeeritud ja häiritud. “Praegugi tulen apteegist. Ma olen sõnatu!” rääkis Erna Niit. “Ma elan küll Koimlas, aga olen harjunud siin Smuuli apteegis käima. Kujutan ette, et selle piirkonna inimesed käivad kogu aeg selles apteegis. Seal töötavad apteekrid on targad ning alati põhjendavad, soovitavad ja aitavad. Saan absoluutselt alati siit abi.”

Smuulis elab ka Erna ja Reinu tütar, kel on kolm last. “Lastega peredele ja inimestele üleüldse on oluline, et apteek läheduses oleks, kasvõi kõige lihtsamate ja hädavajalikumate asjade jaoks,” lisas Erna.

Smuuli apteegi sulgemise üle oli nördinud ka Rein: “Kui satume Aurigasse, käime seal apteegis, aga muidu oleme ikka harjunud siin käima.”

Apteegireformi vallandas riigikogu vastuvõetud ravimiseaduse muudatus, millega seoses tohib apteegi omanik olla ainult proviisori haridusega ettevõtja. Seadus on küll olemas, kuid puudu on rakendusaktid.

Seni on kehtinud üleminekuaeg, kuid 2020. aasta aprillist saab see ümber ja kehtima hakkab kaks piirangut.

Esiteks peab apteeki pidavast ettevõttest enam kui 50% omanik olema proviisor, teiseks on keelatud apteeke omada ettevõttel, kes tegeleb ka ravimite hulgimüügiga. Enamik Eesti apteekidest kuulub praegu just nimelt ettevõtjatele, kes tegelevad ka ravimite hulgimüügiga, mistõttu vajab 495-st Eesti apteegist umbes 300 sundvõõrandamise tõttu uusi omanikke.

Oma apteegid peavad seejuures loovutama ettevõtted, kellele kuuluvad Euroapteegid, Ülikooli apteegid, Benu ja Apotheka apteegid. Praegu on siiski veel teadmata, mis saab siis, kui senised omanikud oma apteeke ära ei anna ning kuidas saaksid apteekide omanikud oma vara eest õiglast hinda.

See on aga kindel, et 2019. aasta suveks tuleb sulgeda haruapteegid, mis kuuluvad samadele ettevõtjatele, kes tegelevad ravimite hulgimüügiga.