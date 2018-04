HOMSES LEHES: Saaremaal diagnoositi kahel inimesel leetrid

Terviseameti andmetel diagnoositi Saaremaal märtsi lõpus – aprilli alguses kaks omavahel seotud leetrite juhtu.



“Haigestunud on täiskasvanud mees ja naine,” ütles terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri. “Esimene haigestunu sai nakkuse reisil olles, teine nakatus tõenäoliselt esimese haigestunuga suheldes.”

Saluri sõnul on terviseameti korraldatud epidemioloogilise uuringu käigus välja selgitatud nii haigetega kontaktis olnud inimesed kui ka see, kas nad on leetrite vastu vaktsineeritud. “Haigetega kontaktis olnud inimestele on antud käitumissoovitused, sealhulgas vaktsineerimise osas,” rääkis Saluri. Näiteks peavad haigetega suhelnud inimesed jälgima oma tervislikku seisundit haiguse peiteperioodi vältel, mis on leetrite puhul maksimaalselt 21 päeva.

