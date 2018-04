JUHTKIRI: Kuula oma last!

Tänases Saarte Hääles toob tugila noorsootöötaja Lii Vanem lugejateni mure ja hingevalu laste pärast, kes ei oska oma probleemide puntrast ja üksildusest väljapääsu leida. End lõikudes loodavad lapsed, et füüsiline valu pisutki summutaks psüühilist. Oma pereliikmeid ei usaldata piisavalt, et nendega avameelselt rääkida ja abi küsida. Või siis peljatakse vanemaid oma murega koormata.

On ka peresid, kus vanemad ei püüagi oma lapse jaoks aega leida, eelistades veeta vabad hetked, pilk ekraanil. Selmet püüda kursis olla sellega, kuidas lapsel läheb, mille üle ta rõõmustab ja mille pärast muretseb. Arvates, et küll laps ise hakkama saab. Sellest aga, et kõht täis ja riie seljas, üksi ei piisa. Vastastikuses võõrandumises on suurem kaotaja laps. Kui vanema ja lapse vahel on aga austus ja usaldus, küllap siis tihkab noor inimene end lõpuks ka avada. Tähtis on, et vanemad oskaksid oma last märgata, kuulata ja õigel ajal tegutseda.