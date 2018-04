Kaubamaja kohvikus hakkab taas toimetama Coop

Saaremaa kaubamaja lõpetab lepingu Vanalinna kohvikuga ja 16. aprillist võtab Coop Saaremaa kohvikupidamise taas oma kätte.



COOP-i keskuste juhataja Ülle Puppart ütles, et omal ajal läks kohviku tegemisel kiireks ja siis puudusid ka vajalikud teadmised ning nii paluti appi Vanalinna kohvik ja nad said kenasti hakkama. “Nüüd on meil oma tootmine käima läinud, tulemas on uusi tooteid, mida saab siin promoda ja müüa,” lausus Puppart, lisades, et Maiasmokk on ju olnud Saaremaa tarbijate ühistu bränd.

Vanalinna kohviku esindaja Kadi Hiie ütles, et oli hea meel saada kogemus väljaspool oma maja tegutsemises ja lahkuda on kahju. “Oma sealse tegevusega jätkame Vanalinna kohvikus ja aprilli keskpaigast olete oodatud meie juurde ka lõunat sööma,” tähendas ta.