Murdvargad viisid Murikalt ATV ja murutraktori

Ajavahemikus läinud sügisest kuni tänavu aprilli alguseni on Murika külas ühest talumajapidamisest suur hulk vara minema viidud.



Vargus avastati Saarte Häälele teadaolevalt läinud nädala lõpul, kui pererahvas oma suvemajana kasutatavasse tallu naasis. Et vahepeal pole nad pikka aega Saaremaal käinud, võib arvata, et vargus on toime pandud 5. novembri ja 6. aprilli vahel.

Vargad olid uksed ja aknad lahti murdnud ning viinud ära Honda ATV, MDT-murutraktori, Tohatsu paadimootori, kalapüügivahendeid ja erinevaid tööriistu.

Vargusega tekitatud kahju suurus on Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Liivi Reinholdi sõnul alles selgitamisel ja algatatud on kriminaalmenetlus.