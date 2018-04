Orkney jätab korv- ja võrkpalli programmist välja

2023. aasta Saarte mängude korraldamisele kandideeriv Orkney valis võistlusprogrammi 13 spordiala, mille hulgas ei ole korv- ega võrkpalli. Saarlaste trumpala võrkpall ei ole programmis ka 2019. aastal Gibraltaril ja 2021. aastal Guern­seyl.



Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsiooni juhatuse esimees Mati Mäetalu ütles, et nii võrkpalli kui ka korvpalli programmist väljajäämisest on kahju. “Emotsionaalse poole pealt on kehv, sest just pallimängude ajal sai delegatsioon oma võistkondadele ühiselt kaasa elada,” lausus ta.

Mäetalu sõnul peab paratamatusega leppima, sest organisatsiooni põhikiri lubab korraldaval saarel valida 18 spordiala hulgast just talle sobivad. “Eks Orkney on väike saar ja nemadki püüavad oma kulutusi optimeerida,” tõdes ta.

Rahvusvahelise Saarte Mängude Assotsiatsiooni peakomitee delegatsioon käis Orkneyl tutvumisvisiidil 2017. aasta novembris ja leidis, et Šotimaa põhjaosas asuv saar on valmis neid mänge korraldama.

Lõpliku otsuse langetavad 24 saare esindajad 7. juulil Gibraltaril toimuval koosolekul, kus Orkney esindajad tutvustavad oma spordirajatisi, võistlusprogrammi ja plaane mängude edukaks läbiviimiseks.

Orkney valis võistlusprogrammi 13 spordiala: vibusport, kergejõustik, sulgpall, laskmine, jalgpall, golf, võimlemine, bowling, jalgrattasõit, purjetamine, squash, ujumine ja triatlon.