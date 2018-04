Saaremaa võrkpallitiim finaalist ühe võidu kaugusel

Eesti meeste võrkpallimeistrivõistluste teises poolfinaalkohtumises hoidis Saaremaa Selver Tallinnaga mängides mängu kontrolli all ja võitis võõrsil 3 : 1. Saaremaa juhib nüüd kolme võiduni mängitavat poolfinaalseeriat 2 : 0.



Teisipäeval alustasid saarlased Tallinnas Audentese spordihoones bravuurikalt, kui avageim võideti eeskätt tugeva serviga 25 : 13. Teises geimis jagus tasavägist mängu seisuni 10 : 10, siis mindi oma teed ja võit vormistati numbritega 25 : 21.

Kolmandas geimis andsid saarlased pisut järele. Võõrustajad said 21 : 16 ette ning peatreener Urmas Tali tõi Alexander Tuschi ja Hindrek Pulga asemel väljakule Aleksander Eerma ja Siim Põlluääre. Geimi võitis siiski Selver tulemusega 25 : 17.

“Kolmandad geimid on meile millegipärast rasked,” rääkis Mihkel Tanila. “Kui kaks esimest saame lihtsalt kätte, siis kolmas kipub tihti käest ära minema, küll mitte meelega. Tundub, et hooaja lõpp ja kevad hakkavad juba väsimusena tunda andma.”

Urmas Tali ütles, et meeskond jäi vastuvõtul natuke pehmeks. “Seepärast ei saanud me ka nii taguda, nagu oleks soovinud,” lausus ta. “Blokk on meile natuke ka probleem, kinniste silmadega ei saa ikka rünnakule minna. Seepärast läks mäng kolmandas geimis lappama. Eks see mäng oli ka pisut närviline nagu poolfinaal ikka.”

Viimase geimi võitja osas kahtlust ei olnud. Taas mängiti end tugeva serviga 8 : 2 eduseisu ja geim võideti 25 : 21. “Rakvere vastu mängisid nad ka üles-alla, meie nii alla end ei lase,” märkis Mihkel Tanila, kes tahaks laupäeval kodusaalis seeria ära lõpetada.

Saaremaa meeskonna parimatena tõid Tomaš Halanda ja Hindrek Pulk 19 punkti.

Kolmas kohtumine mängitakse laupäeval Kuressaare spordihoones. “Võime ka libastuda,” ei soovinud Urmas Tali meeskonnale finaalikohta juba kätte anda. “Proovime vastast võimalikult palju üllatada ja vaadata, et meid ennast ei üllatataks.”