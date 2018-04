Torgu hakkab külavanemaid valima

Torgu osavallakogu eilsel koosolekul oli arutusel osavalla külavanemate valimiste korraldamine.

Osavallakogu esimees Kaupo Vipp tõdes, et külavanemlus tahab veidi korrastamist. Tema sõnul on mõnel pool praegu lihtsalt inimesed külavanema ülesannetes või siis mõnes külas on ametlikult vanem ka kunagi valitud. Nüüd on plaan aga statuudiga asi paika panna, et külavanemate süsteem oleks organiseeritud. “Enne suve katsume selle statuudi järgi siis külavanemad ära valida,” ütles Vipp.

Torgu osavalla piirkonnas on ühtekokku 22 küla, ent mõnes külas pole ühtegi elanikku. “Seega saab ilmselt reaalselt olema 15–16 külavanemat,” märkis osavallakogu esimees.