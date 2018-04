Vald küsib elanikelt ühistranspordi kohta

Saaremaa vald korraldab koostöös uuringufirmaga Stratum OÜ ühistranspordi küsitluse, et jõuda selgusele, millised on maakonna bussisõitjate objektiivsed vajadused.



Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson ütles, et lepingud bussifirmadega saavad järgmisel aastal läbi ja sel aastal tuleb teha uus hange. “Saime maanteeametilt uuringuks raha ning eesmärk on uurida inimeste liikumist ja teha 2008. aastal kehtestatud liinivõrgu analüüs. Ühe osa sellest moodustab ka rahvaküsitluse korraldamine,” rääkis ta.

Küsitlusega uuritakse, kust kuhu ja mis põhjustel inimesed liiguvad ning mida nad arvavad meie ühistranspordist. Tahetakse teada, et kui inimesed bussiga ei sõida, siis miks nad ei sõida ning mis paneks neid bussiga sõitma.

Küsitluse läbiviimiseks avaldatakse vallalehes vastav kupong, mille saab välja lõigata ja täidetuna vallavalitsusse tuua. Kupongi võib saada ka raamatukogudest, liinibussidest, teenuskeskustest ning selle võib täita ka digitaalselt.

“Saadav tagasiside on meile töötegemiseks ja ka uuringufirma analüüsib seda,” märkis Karl Tiitson. “Võtame neid soovitusi väga tõsiselt, kuid lõpuks taandub kõik ikkagi rahale ja sellele, kui palju seal kasutajaid taga on. Mida rohkem on ettepanekuid ja arvamusi, seda paremini saame liinivõrku kujundada. Kõik on oodatud oma arvamust avaldama.”