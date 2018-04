Saaremaa vallavalitsus asub koos muinsuskaitseametiga tõsisemalt tegelema kolemajade probleemile lahenduse otsimisega Kuressaares ja valla teistes piirkondades.



Abivallavanem Jüri Linde ütles, et olukorra parandamiseks katsutakse esmalt omanikega suhelda ja lahendusi leida. “Esialgu püüame tegutseda linnas, maapiirkond on edaspidiste istumiste ja arutelude teema,” lausus ta.

Linde sõnul on vallavalitsuse esimene variant omanikega lihtsalt suhelda, teine on aga toimida vastavalt seadusandlusele, mida on ka varem tehtud. “Niisama rääkimine mingit õiguslikku alust ei anna,” märkis ta. “Teeme vajadusel märgukirjad ja anname asja uuesti käiku ning siis vaatame, mis edasi saab. Ega see lihtne ole, aga kui hoone on ikka varisemisohtlik või heakorra osas korrast ära, siis on võimalik ettekirjutus teha.”

Kuressaare linnas on välja valitud kümmekond objekti. “Järelevalveametnik Kalev Koovisk võtab need asjad ette ja katsume paari nädala jooksul ära teha. Kui tulemusteni ei jõuta, siis vaatame, mis edasi saab. Võimalik, et teeme vajalikud tööd ise ära ja esitame omanikule arve,” selgitas Jüri Linde.