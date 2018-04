Harilaid ja Kõrgelaid läksid vanarauaks (VIDEO)

BLRT Gupp kinnitas “Aktuaalsele kaamerale”, et nende kontserni ettevõte BLRT Refonda Baltic ostis veebruarikuus alused, mis lähevad nüüd lammutamisele.

Veeteede ameti teatel on kaks parvlaeva tänaseks ka Eesti laevaregistrist kustutatud.

Harilaid ja Kõrgelaid koliti eelmise aasta märtsis Virtsust Tallinna Vene-Balti sadamasse. Laevadele otsiti 600 000 euro eest müügiportaalides ostjaid, kuni lõpuks müüdi need ikkagi vanarauaks BLRT-le.

Registri järgi oli laevade viimane omanik Vjatšeslav Leedole kuuluv kinnisvarafirma.

Leedo ütles, et teatud mõttes on nüüd ühte tüüpi parvlaevade ajastu Eestis läbi.

“Eks need oleksid teeninud 30-40 aastat rahulikult veel, aga Eestis neile tööd ei leidunud ja ega me eriti välismaal ka nendele ei läinud otsima. Meil oli kergem need saata vanarauda, ilmselt nende tööotsimisega oleks läinud tükk aega,” selgitas Leedo.

“Tegelikult me saime päris arvestatava tasu selle eest ja pääsesime hoidmiskulust ka. Ilmselt me oleks nõus olnud ka riigile sama rahaga edasi andma, aga arvati, et pole vaja,” lisas ta.

Vaata ERR`i uudist siit.

ERR