Helises viimane koolikell

Maakonna abiturientide kooliskäimise aeg sai eile läbi ja esmaspäeval asub 200 õpilast eesti keele eksamit sooritama.





Leisi keskkoolis on sel aastal kuus abiturienti. Direktor Riina Piterskihh ütles, et tublisid noori on mitu, kes on erinevatel aladel silma paistnud, kuid medaliga lõpetajat nende hulgas vähemalt praeguse seisuga ei ole. “Aga mine sa tea..,” lisas ta.

Orissaare gümnaasiumis hakkab esmaspäeval lõpueksameid tegema 12 õpilast. Kooli sekretär Tiia Tamm rääkis, et kui eelmisel aastal tuli Orissaarde üks kuldmedal, siis tänavu on loota kahte kuldset lõpetamist. “Lend on olnud üldiselt keskmine, kuid on olnud edukaid olümpiaadidel käijaid,” märkis ta.

Saaremaa ühisgümnaasiu-mis on kolme klassi peale kokku 71 abiturienti. Direktor Viljar Aro ütles, et medaliste võib nende hulgas mõni olla, aga konkreetselt ei ole selle teemaga veel tegeletud. “Meil ei ole hindeid veel välja pandud ja uurimistööde kaitsmine seisab ka veel ees, mis võib omakorda lõputunnistust mõjutada,” kõneles Aro.

Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis (KTG) ootavad lõpueksamid 37 õpilast. “Medalit ilmselt ei tule, aga kõik nad on tublid pereemad ja pereisad, sest töö kõrvalt kooli lõpetamine on üldse kangelastegu,” leidis KTG direktor Ly Kallas.

Kuressaare gümnaasiumi lõpetab sel kevadel kolm klassi ja eksameid asub tegema ühtekokku 74 õpilast. Õppealajuhataja Maidu Varik ütles, et neilgi on hinded veel välja panemata, kuid tublimatelt oodatakse kindlasti ka medaleid. “Ikka mõlemat peaks tulema,” arvas Varik kuldsete ja hõbedaste medalite kohta.