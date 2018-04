Humana innustab saarlasi oma kappe korrastama

Humana Kuressaare kaupluses stardib järgmisel esmaspäeval riidekogumiskampaania “Kapid korda!”. Viimane päev korralikku, kuid kodus ülearust kraami poodi tarida on sama nädala laupäev.





Humana infojuhi Mari-Helene Kaberi sõnul võtavad nad vastu terveid ja puhtaid riideid, jalatseid, mänguasju, kodutekstiili ja aksessuaare. Nõusid, tehnikat ja raamatuid paluvad nad aga mitte tuua.

Oma kraami Humanasse toomisest ei ole vaja poodi ette teatada. “Piisab, kui tuua riided kampaania ajal kauplusse,” kinnitas Kaber.

Ta selgitas, et kuna 2016. aasta lõpust lõpetasid kõik Humana kauplused riietekogumise ja paljudes linnades pole võimalust rõivaid uuele ringile saata, püüavad nemad vähemalt korra aastas seda võimalust kampaania raames pakkuda.

Kuressaares toimub “Kapid korda!” kogumiskampaania teist korda. “Esimene kord tegime kampaania eelmise aasta kevadel ja tulemus oli uskumatu – kolme nädalaga koguti ligi 12 tonni riideannetusi,” tõdes Kaber.

Tema on seda meelt, et Kuressaares ja kogu Saaremaal on tegelikult kindlasti vaja püsivamat võimalust riideid ära anda. Seega on see kahtlemata mõtlemiskoht. “Erinevaid võimalusi, sealhulgas püsikonteineri või -konteinerite paigaldamist, kaalume tõsiselt,” kinnitas poe infojuht.

Kõik annetatud asjad saadetakse Humana sorteerimiskeskusesse, kus need vastavalt kvaliteedile erinevatesse kategooriatesse sorditakse. “Kaupluses kohapeal riideid läbi ei vaadata, samuti ei panda neid esemeid otse müüki,” ütles Mari-Helene Kaber.