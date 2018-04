JUHTKIRI: Finiš pole enam kaugel

Olgu tuul veel pisut kõle, ent päike paistab, linnud laulavad ja lilled õitsevad. Kindel märk kevadest on seegi, kui elevil abituriendid mudilasteks riietatuna ringi huilates ringi tormavad. Eile jooksid vallatud abituriendid ka mööda Kuressaaret. Põhjus sama, nagu paljudel lendudel enne neid: kaheteistkümnendikele helises viimane koolikell.

Neid noori, kes esmaspäeval esimeseks riigieksamiks laua taha istuvad, on meie maakonnas kakssada. Kakssada koolilõpetajat näitavad, mis neile on 12 aasta jooksul eesti keelt õppides meelde jäänud ning kuidas suudavad nad mõtestada maailma meie ümber.

On vist paratamatus, et kahes maakoolis, Leisi keskkoolis ja Orissaare gümnaasiumis, on abiturientide arv aastate taguse ajaga võrreldes märgatavalt väiksem: Leisis kuus noort, Orissaares tosin. Väikeses kooliski võib aga saada väga hea hariduse – medaliga lõpetanud noori on mõlemast maagümnaasiumist võrsunud üksjagu, ülejäänud tublidest rääkimata. Kui paljud meie maakonna gümnasistidest oma töö eest tänavu medali pälvivad – eks see paista. Finiš – kooli lõpp – ei ole aga enam kaugel. Head põrumist!