Maastikuarhitekti ameti suur pluss on vaheldusrikkus

Töö tõttu Tallinna vahet pendeldamisest väsinud kuressaarlane Anne Lember otsustas muuta hobi elatusallikaks. Nüüd, maastikuarhitektuuri ja -ehitusega tegeleva firma OÜ Annemaa omanikuna, peab ta paari aasta tagust kannapööret ainuõigeks.





“See, millega praegu tegelen, on mu elustiil, mida nüüd teen raha eest,” lausub Lember oma töö kohta. Tema sõnul pole maastikuarhitekt süvitsi aednik, insener või arhitekt, vaid seda kõike koos – spetsialist, kes suudab haarata maastikku ja selle ehitust tervikuna.

Annele meeldib, kui inimesed mõtlevad aiast kui elukeskkonnast, unistavad sinna oma meelistegevused ja -viibimispaigad. “Selliseid aedu on tore kujundada ja rajada,” leiab ta.

Enne oma praegust ametit tegutses tehnik-arhitekti haridusega Anne Lember paarkümmend aastat tootedisaini valdkonnas. “Sealhulgas olen 13 aastat töötanud FIE-na, vahepeal mõnes firmas projekteerijana ning neli aastat ehituse projektijuhina,” loetleb ta.

Ei tahtnud kolida



Peamiselt Tallinnas töötanud Anne Lember avas seal ka oma projektbüroo. Samal ajal aga kasvasid pere kolm last Saaremaal. “Sõit Saaremaa ja Tallinna vahet oli kurnav, aga Tallinna kolida ei tahtnud,” nendib Anne.

Kuigi erialane töö oli talle meeltmööda, hakkas hobi – abikaasaga ühine aiandushuvi – aina rohkem võimust võtma. Et teadmisi sel alal nappis, läks Anne õppima – paralleelselt maastikuarhitektuuri ja maastikuehitust. Maastikuehitaja dip­lomi sai ta 2014. aastal, Tallinna tehnikaülikooli lõpetas aasta hiljem.

Kuigi Anne soovis vabaneda Tallinna vahet sõitmisest, pidi ta tõdema, et tema huvidele, oskustele ja haridusele vastavat töökohta Saaremaal ei leidu. Seega tuli elatusallikas ise luua.

Nii registreeris ta end kohe pärast õpingute lõpetamist töötukassas ettevõtluskoolitusele ja kirjutas äriplaani Saaremaal tegutseva, eraaedadele spetsialiseerunud firma jaoks, mis hõlmas kõiki ta meelistegevusi: projekteerimist, ehitust, aiandust. Plaani parandusi ei tehtud ja Lembrile eraldatigi ettevõtluse alustamiseks toetus.

Kahe aasta eest loodud OÜ Annemaa pakub mitut teenust. Ettevõte annab konsultatsioone, sealt saab professionaalset nõu eraaiaga seotud küsimustes. “Kui värske aiaomaniku soovid on enamasti idealistlikud, erialaste teadmiste puudumise tõttu piiratud, siis maastikuarhitekt oskab pakkuda realistlikke, olemasolevaid võimalusi optimaalselt kasutavaid ideid,” räägib Anne Lember.

Tihti vajatakse nõu juba rajatud aias, millega aia omanikud pole aga rahul või mida soovitakse edasi arendada. Firma koostab ka maastikuarhitektuurseid kujundusprojekte ja teeb neid teoks. Viimase puhul hindab Lember eeskätt selle töö vaheldusrikkust – näiteks mullu suvel rajas ta lisaks iluaedadele väikese pargi ja taastas ürdiaeda. Vajadusel koostab ta ka maastiku hooldusjuhendeid, taimetabeleid ja dendroloogilisi hinnanguid, juhib tähelepanu planeeringuala muinsuskaitse- ja keskkonna-alastele probleemidele.

Suurepärane tandem



Firma pakutav hooldusteenus jaguneb ehitusjärgseks garantiihoolduseks ja teenuseks. “Hooldusteenust vajavad ennekõike suvesaarlased, kelle kinnistud seisavad kaua tühjana,” nendib Anne.

Naise sõnul ei vaja tema ettevõte suurt klientuuri, vaid otsekontakti konkreetse sihtgrupiga – Saaremaal asuvate maksejõuliste kinnistuomanikega.

Anne sõnutsi moodustab ta koos aiandushuvilise abikaasaga suurepärase tandemi – selle, mis tema plaanib, aitab abikaasa teoks teha. Meeskonnatöö on kiire ja tõhus. Lepingulist tööjõudu kasutab firma suvehooajal vastavalt vajadusele. “Üldiselt on kõik umbes nii läinudki, nagu äriplaanis kirjutasin,” on Anne Lembril põhjust rõõmustada.

Tööpuudust ta kurta ei saa. Pigem peab Anne väikese kahetsusega tõdema, et omaenda aia jaoks ei jätku tal enam piisavalt aega. Oma aedasid on perel koguni mitu. “Praegu on mulle kõige armsam koht Sõrves, kus katsetame eksootilisemate taimedega,” sõnab Anne.