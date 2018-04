Milline on meie kannatuse piir

“Varese sadama arendaja, Raudvere & Co alias Adepte-mis-iganes OÜ, on otsustanud meie küla inimeste kannatuse otsustavalt proovile panna,” kirjutab Pahapilli küla elanik Tiit Vimberg. “JOKK-mehena kasutab ta ära kõik võimalused, et oma tuugeni-idee siin külas vahendeid valimata ellu viia.”



Juriidiliselt on (esialgu) justkui kõik korrektne, kuid aeg ja Raudvere teod on näidanud, et mõistlik arutelu, põhjendatud argumendid (ka majanduslikud), koostöövalmidus ja eetilisus igas mõttes ei kuulu selle tüübi arsenali.

Varese sadama rekonstrueerimise nime all ehitatakse justkui võimsat elektrijaama/sõjasadamat, kuhu peaks tulevikus randuma kuni 40-meetrised merealused. Millised? Halloo?

Juba paar kuud käivad Varese sadamas tööd, mille jaoks andis ehitusloa endine Mustjala vallavalitsus.

Tööde jaoks luba küll anti, aga küla läbiva tee (mis muide kuulub suuremas osas eraomanikele) kohandamisele nendeks töödeks tähelepanu pöörata ei suvatsetud. Nii olemegi tänaseks jõudnud seisu, kus meie külatee on muutunud mudamülkaks. Hävitustöö meie teede kallal, millega tegid algust rallimehed 2016. aastal, on viinud lõpu lähedale Raudvere praegune tegevus Varese sadamas.

Aga eks vaadake ja mõelge ise – videoklipi leiate veebilehel pahapilliküla.ee. Puust ja punaseks.