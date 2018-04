Tartu ülikooli tunnistuse sai 226 väärikat õppurit

Eile võeti pidulikult kokku Kuressaare väärikate ülikooli seitsmes õppeaasta ja 226 loengute kuulajat sai ülikooli tunnistuse.





Üks tänavusi lõpetajaid oli Aime Haamer, kes on väärika õppuri staatuses olnud pea loengutesarja algusest saati. Haamer tõdes, et loengud muutuvad aina paremaks. “Sel aastal olid kõik lektorid ja loengud nagu tellitud täpselt minu maitse ja huvide järgi,” kiitis ta. “Mõtled küll, et oled nagu õppinud ja äkki isegi juba piisavalt tark, aga alati jõuad siiski järeldusele, et on veel nii palju avastamist,” rääkis Haamer. “Soovitan kõigile, kel vähegi tervist ja jaksu – tulge osalema! Ise panin ennast juba uue aasta õppurite hingekirja.”

“Õnneks meil eksameid ja arvestusi pole,” naeris Endla Raig, kes oli lõpetajate nimekirjas seitsmendat korda. “Igal aastal on huvitav ja midagi uut saab alati juurde. Hästi omalaadne ja omapärane ettevõtmine kindlasti,” tõdes Raig.

Talle jäi õppeaastast eriti meelde Marju Lauristini loeng, vaimustunud oli ta ka Mart Noormaast, kes rääkis elu mõttest ja lendudest teistele planeetidele. “Tauri Tallermaa rääkis mälust ja väärikast vananemisest ning Andrus Lehtmetsal oli põnev meditsiini- ja tervisealane ettekanne “Pea asi on peaasi”, kust oli palju õppida. Hiina meditsiini arst Rene Bürkland jagas teadmisi ja harjutusi, mida teinekord koduski hea teha,” meenutas Raig. Temagi on end uueks õppeaastaks kuulajate nimekirja pannud.

Kuressaare väärikate ülikooli eestvedaja Maie Meius märkis, et tänavune aasta on eriline kasvõi selle poolest, et lapsed ja lapselapsed hakkasid ise oma vanemaid ja vanavanemaid loengutele kirja panema. “Ju selles on mingi iva, et huvi kõrge püsib,” nentis Meius. “Kui me kaheksa aastat tagasi väärikate ülikooli ettevalmistustega alustasime, polnud meil mingit teadmist või ettekujutust, kas ja kui palju õpihimulisi 50+ vanuses inimesi Saaremaal leidub,” kõneles ta.

Sel õppeaastal oli väärikate ülikooli Saaremaa loenguprogrammis 13 loengut ja nendele registreerunud 289 inimest. Et neljapäeviti Saaremaa ühisgümnaasiumi aulasse loengutele koguneda, sõitsid õppurid kokku üle Saaremaa. Need, kes on kuulanud vähemalt üheksa loengut, saavad Tartu ülikooli tunnistuse – tänavu sai selle au osaliseks 226 aktiivset kuulajat. Nende seas oli 80 inimest, kes polnud vahele jätnud ühtki loengut.

Möödunud õppeaastal käis loengutes 271 inimest, kellest 233 said tunnistuse eeskujuliku kohalkäimise eest. Kõiki loenguid külastas toona 93 väärikat õppurit.