Vald ostab riigigümnaasiumi jaoks maad 180 000 euro eest

Riigigümnaasiumi rajamiseks tuleb Saaremaa vallavalitsusel ära osta kolm Kaitseliidule kuuluvat kinnistut. Kinnistute kogupindala on 6543 ruutmeetrit ja nende ostuhinnaks kujuneb kuni 180 000 eurot. Jutt on Väljaku 10, Garnisoni 18 ja Garnisoni 15a kinnistutest. Sellekohase eelnõu on vallavalitsus esitanud volikogu järgmisele istungile.



Olles maa omandanud, peab vallavalitsus sellest enamiku andma haridus- ja teadusministeeriumile, et sinna saaks koolimaja ehitada.

Riigile antava maa-ala täpsem ulatus selgub vallaarhitekt Liis Koppeli sõnul pärast arhitektuurivõistlust ja detailplaneeringu lõpplahendust.

Valla meediaspetsialist Merike Pitk märkis, et ka maa ostmiseks kuluv summa võib osutuda 180 000-st väiksemaks.