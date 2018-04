1944: Tumala kool täitus põgenikega

Sellest, kuidas lahingute lähenedes pidid tuhanded sõrulased jätma oma kodu ja võtma ette raske teekonna Saksamaale, on palju kirjutatud. Vähemtuntud on aga tõsiasi, et 9. veebruaril 1944. aastal jõudis Tumala koolimajja 120 inimest, kelle Saksa armee oli evakueerinud Pihkva ja Leningradi oblasti Peipsi-äärsetest küladest. Põgenike seas puhkes hiljem tüüfus, mille kätte suri ka Pöide vallavanem Al...